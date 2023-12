Juve, Roma, Napoli e Lazio: le ultimissime

Genoa-Juventus si conclude sul risultato di 1-1 per effetto delle reti di Chiesa e Gudmundsson. I bianconeri non vanno oltre il pari a Marassi. Decisivo il pareggio dell’Islandese che risponde alla rete su rigore nella prima frazione di Federico Chiesa.

Bove ha rinnovato il contratto con la Roma, fino al 2028. Il suo ingaggio passa da 250 mila euro a un milione l'anno. Il centrocampista, che era in scadenza nel 2025, ha trovato sempre più spazio con Mourinho, che lo stima molto.

Si ferma Elif Elmas. Infortunio per il centrocampista del Napoli che salta così la partita di domani al Maradona contro il Cagliari. Il macedone questa mattina non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Un giorno di riposo per la Lazio: obiettivo ricaricare le energie e preparare al meglio la partita contro l’Inter di domenica sera. La Lazio tornerà dunque in campo domani a Formello.