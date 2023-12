Napoli, Juventus, Supercoppa e Premier: le ultimissime

Attesa per Napoli-Cagliari. Allegri deluso dopo il pari. Le date della Supercoppa Italiana. Il 23 dicembre primo arbitro donna in Premier

ROMA – Prosegue la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A dopo il pari tra Genoa e Juventus oggi altri tre anticipi: alle 15 Lecce-Frosinone, alle 20.45 Torino-Empoli prima alle 18 il Napoli ospita il Cagliari, le probabili formazioni.

“Bisognava avere più calma in alcuni momenti della partita in cui avere maggiore lucidità sarebbe servito". Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1-1 in casa del Genoa. "Un punto importante che dà seguito alla striscia positiva da proseguire con la gara di Frosinone. Sono contento anche per il rendimento arbitrale, sul quale non sono solito dare giudizi ampi perché non fa parte del mio lavoro. Sei o sette anni fa - ricorda -, con il primo episodio Var, dissi che se entriamo nel campo soggettivo delle decisioni diventa un problema”.

Manca solo l'ufficialità ma la Supercoppa Italiana si disputerà dal 18 al 22 gennaio, a Riyad anziché a Gedda. Il nuovo accordo è stato trovato nell’ultimo sopralluogo della delegazione italiana (rientrata ieri pomeriggio), guidata dall’head of competitions della Lega Serie A, Andrea Butti. La prima semifinale tra Napoli (campione d’Italia) e Fiorentina (finalista di coppa) sarà giovedì 18 gennaio, l’altra tra Inter (campione di coppa) e Lazio (vicecampione d’Italia) venerdì 19. Finale il 22 gennaio.

Gli allenatori della Premier League hanno accolto con soddisfazione l'annuncio che il 23 dicembre Rebecca Welch dirigerà Fulham-Burnley diventando il primo arbitro donna di una partita del massimo campionato inglese. "Sono davvero felice di vedere questo nel calcio", ha commentato il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino. Positivo anche Mikel Arteta dell'Arsenal: "E' una grande notizia, le auguro il meglio, è davvero una cosa positiva. la diversita' e' incredibilmente positiva per la Premier, ce n'era bisogno". Pep Guardiola l'ha definita "una notizia eccellente".