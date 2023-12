Spalletti, Mihajlovic, Keita e sci: le ultimissime

Spalletti: "Credo nell'Italia". Zazzaroni: "Chiedo scusa ai laziali". Rapina choc in casa di keita. Parisi vince la discesa in Val Gardena

ROMA - "Ad alcuni giocatori piace più il fantacalcio che il calcio, bisogna capire prima le differenze e noi stiamo lavorando in questo senso". Lo dice Luciano Spalletti, tecnico della nazionale italiana di calcio, parlando all'incontro nella sala Enrico Mattei ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia in corso a Roma. Così sul girone dell'Europeo che vedrà gli azzurri affrontare Spagna, Croazia ed Albania: "Noi siamo i campioni in carica e non e' poco. Non ci deve interessare se qualcuno crede in noi: io credo nella mia squadra e loro devono credere in loro stessi".

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, ai microfoni di Radio Deejay, si è scusato con i tifosi della Lazio perché sul giornale in edicola oggi, nella pagina dedicata a Sinisa Mihajlovic con un suo articolo, non erano presenti foto con la maglia biancoceleste. C'era, invece, Mihajlovic con la maglia della Roma. Subito, all'inizio della trasmissione che conduce con Fabio Caressa, Zazzaroni ha detto: "Devo fare le mie scuse al tifo laziale. Un anno fa morì Sinisa, tutti sappiamo come, e nella pagina con un mio articolo, uscita oggi, ci sono due foto con la maglia della Roma. E' stato un errore di un collaboratore, ma io me ne assumo la responsabilità come direttore. Il collaboratore si è anche scusato, ma ci tengo a ribadire che Sinisa era e resta un'icona laziale. Nessuna motivazione di diffusione, ho letto cose assurde in queste ore, ma si è trattato di un errore tecnico.

Brutta disavvenura in spagna per Keita Balde Diao, 28enne attaccante senegalese in forza all'Espanyol ed ex tra le altre di Lazio e Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola infatti, alcuni rapinatori hanno svaligiato la sua casa nella località costiera di Arenys de Mar, introducendosi nell'abitazione mentre era presente la madre del calciatore. Tre gli uomini incappucciati in azione, stando a quanto rivelato da 'El Caso', riusciti ad aprire la cassaforte con una sega radiale dopo aver chiuso in una stanza la madre di Keita e a fuggire via poi con il bottino.

Dominik Paris torna alla vittoria e fa sua la discesa della Val Gardena, valida per la Coppa del mondo. L'azzurro ha messo alle spalle il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo statunitense Bryce Bennett. Il trionfo numero 22 della carriera nella discesa della Val Gardena consente a Dominik Paris di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all'Italia di salire a quota 193 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi, seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi.