Napoli, Torino, Lecce e Lazio: le ultimissime

Vincono Napoli, Torino e Lecce. Attesa per Lazio-Inter

ROMA - Vittoria per il Napoli nel match giocato al Maradona contro il Cagliari che supera momentaneamente la Roma e vola al quarto posto in solitaria. È successo tutto nel secondo tempo, con gli azzurri che sono passati in vantaggio al 69’ con Osimhen. La squadra di Ranieri ha pareggiato i conti poco dopo con Pavoletti, ma al 75’ Kvaratskhelia ha siglato il bis su clamoroso assist di Osimhen. Il Napoli conquista tre punti importanti e interrompe il digiuno di vittorie al Maradona in Serie A.

Grazie ad un gol di Zapata, il Torino batte l'Empoli, nell'anticipo della sedicesima giornata di serie A, e guadagna tre punti importanti in classifica. Gli uomini di Juric scavalcano Monza e Lazio e raggiungono momentaneamente l'Atalanta a quota 23. L'Empoli resta invece fermo a 12 punti, nella zona calda della classifica.

Il Lecce supera il Frosinone al Via del Mare, 2-1 il risultato finale. Pugliesi al dodicesimo posto a 20 punti, ciociari fermi a 19 al tredicesimo della classifica. In vantaggio i padroni di casa al 10' con Piccoli servito da Banda, il pareggio arriva al 32' con Kaio Jorge. Il Frosinone sfiora il gol all'82' con Harroui, tiro poco fuori dal palo ma è un grandissimo tiro di Ramadani a portare in vantaggio il Lecce a un minuto dalla fine regolamentare.

Grande attesa per il posticipo della domenica che vedrà la Lazio ospitare l'Inter capolista. Sarri sfida l'ex Inzaghi a caccia di una vittoria scaccia crisi dopo il delduente pareggio a Verona di una settimana fa. I nerazzurri invece, complice il pareggio della Juventus a Marassi contro il Genoa, hanno la ghiotta opportunità di volare a +4 dai bianconeri e consolidare dunque il primato in classifica.