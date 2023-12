Milan, Juventus, Sci e Messner: le ultimissime

Il Milan stende il Monza. Post criptico di Vlahovic. La Brignone trionfain Val d'Isere. L'alpinista spaventa i fan

ROMA - Il Milan vince il 'derby' lombardo con il Monza 3-0, grazie ai gol di Giroud, del giovanissimo Simic all'esordio e di Okafor in una gara dove il portiere del Monza ha salvato almeno altre quattro nitide occasioni. La squadra di Pioli con questi tre punti sale a 32 in classifica riavvicinando la Juventus, seconda a 37 dopo il pari con il Genoa. Il Monza di Palladino resta invece a 21 punti.

Dopo aver sbagliato due rigori di fila, Dusan Vlahovic ha lasciato battere a Federico Chiesa il calcio di rigore concesso alla Juve al "Ferraris" contro il Genoa. Massimiliano Allegri ha definito la decisione presa di comune accordo tra i due attaccanti come: "Una scelta di campo". Nelle stories, sul suo account Instagram, Vlahovic ha postato una foto mentre si abbraccia con Chiesa, che lo ha indicato con ampi cenni dopo aver trasformato il penalty del momentaneo 0-1 lanciando un chiaro messaggio: "Il gol è suo".

Ancora un successo per Federica Brignone che si impone nel SuperG di Val d'Isere, siglando la 24esima vittoria in Coppa del Mondo, raggiungendo Gustav Thoeni nella classifica degli azzurri più vincenti. L'azzurra ha preceduto di 44 centesimi la norvegese Vickoff Lie, e di 59 centesimi Sofia Goggia, che chiude terza e che ha preso parte alla gara in non perfette condizioni fisiche a causa di un sindrome influenzale. Ottima prova per Laura Pirovano che chiude settima. Sono uscite di scena Marta Bassino, così come la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera GutBehrami. (

"Sono arrivato alla fine, questa è la realtà". Preoccupazione tra i fan di Reinhold Messner dopo un post pubblicato su Instagram dal 79enne alpinista ed esploratore. "Me ne vado con la coscienza pulita - aggiunge Messner nel messaggio pubblicato a corredo di una foto in cui lo si vede viaggiare a bordo di una barca -, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine".