Lazio, Roma, Fiorentina e Udinese: le ultimissime

Vincono Inter, Bologna e Fiorentina. Bagarre in zona Champions con sei squadre in cinque opunti

ROMA – L'Inter batte la Lazio 2-0 allo stadio Olimpico e consolida il primato in classifica portandosi a +4 sulla Juventus fermata dal Genoa a Marassi. La squadra di Sarri parte determinata ma uno retropassaggio scellerato di Marusic regala il vantaggio ai nerazzrri con Lautaro, nella ripresa arriva il raddoppio di Thuram.

Il Bologna continua a volare e sognare, batte anche la Roma nello scontro diretto per la Champions League e si riprende il quarto posto in classifica scavalcando di nuovo Napoli e Fiorentina. Al Dall'Ara finisce 2-0 grazie alla rete di Moro nel primo tempo e all'autogol di Kristensen nella ripresa: la squadra di Thiago Motta sale così a 28 punti in classifica, mentre gli uomini di Mourinho tornano a perdere in campionato dopo cinque risultati utili di fila restando fermi a quota 25.

La Fiorentina conquista un successo importantissimo in chiave ambizioni europee, battendo 1-0 il Verona al termine di una partita largamente sofferta dagli uomini di Italiano e decisa da una rete di Beltran nel finale di gara. I veneti si devono mangiare le mani in particolar modo per la prima parte di match dove hanno sempre la meglio su Biraghi e compagni ma senza concretizzare. Con questa vittoria la viola aggancia il Napoli al quinto posto a quota 27 punti.

L'Udinese non sa piu' vincere (un solo successo questa stagione, a San Siro col Milan) e il Sassuolo ringrazia, rimontando due reti (Lucca e Pereyra) con i rigori di Berardi nel finale dopo che i friulani erano rimasti in 10 per l'espulsione di Payero attorno all'ora di gioco. Classifica che resta pericolosa per entrambe.