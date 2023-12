Roma, Lazio, Sorteggi Europa League e Sinner: le ultimissime

Il mistero si infittisce. Renato Sanches era arrivato in prestito dal Psg a fine mercato. Ma dopo essere stato definito «un’ossessione» personale dal general manager Tiago Pinto, ha giocato solo tre partite da titolare, due delle quali contro lo Sheriff. Contro il responso degli esami strumentali, che non hanno mai evidenziato infortuni particolarmente gravi, Renato Sanches denuncia dolori che non lo fanno lavorare a tempo pieno. Per questo Mourinho ha utilizzato l’espressione «cicatrici emotive». C’è molto di psicologico nelle difficoltà di questo ragazzo, che anche nelle scorse stagioni tendeva a preoccuparsi troppo di malanni banali. Ora ogni scenario è possibile, anche un divorzio a gennaio.

Sarà Lazio-Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Sfida difficile per i biancocelesti di Sarri che hanno pescato la corazzata tedesca. La squadra allenata di Tuchel è oggi seconda in Bundesliga alle spalle del Bayer Leverkusen (con un match ancora da giocare).

La Roma pesca il Feyenoord, il Milan trova il Rennes. Questo il verdetto dell'urna di Nyon (Svizzera), dove sono stati sorteggiati oggi (18 dicembre) gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League, in cui si sfideranno per approdare agli ottavi le seconde dei vari gironi (come i giallorossi) e le 'retrocesse' dalla Champions (come i rossoneri).

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono loro le nuove stelle del tennis mondiale, per il momento ancora alle spalle dell'inossidabile Novak Djokovic che chiuderà anche il 2023 in vetta al ranking Atp. E una sfida stellare è quella che, stando a quanto riporta la stampa spagnola, andrà in scena nei prossimi giorni in terra iberica. Un allenamento congiunto che viene atteso però come una spettacolare esibizione dai numerosi tifosi dei due tennisti, tra i più amati del circuito. La sfida dovrebbe andare in scena il 22 dicembre su uno dei campi dell'Academy di Juan Carlos Ferrero, coach di Alcaraz. La struttura si trova a Villena, comune della Comunità Autonoma Valenciana dove il 20enne campione murciano si sta allenando e sarà raggiunto dal 22enne altoatesino.