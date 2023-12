Inter, Roma, Lazio e Napoli: le ultimissime

Inter-Bologna vale i quarti di Coppa Italia. Cena di Natale per la Roma. Lotito pensa al rinnovo di Sarri. Tifosi del Napoli furiosi

ROMA – Inter di scena questa sera al Meazza per la gara di Coppa Italia contro il Bologna che vale i quarti di finale in gara secca. Le probabili formazioni.

Il poker casalingo subito dal Napoli contro il Frosinone sta facendo discutere fin da subito. Un gesto di Di Lorenzo, capitano azzurro, non è infatti passato inosservato. Subito dopo il fischio finale Di Lorenzo ha richiamato tutti i compagni a sé per andare comunque sotto la curva. I tifosi avevano infatti reagito subissando la squadra di fischi per l'incredibile poker subito dal Frosinone. Intanto in queste ore sui social e nelle radio monta la rabbia dei tifosi del Napoli.

Prima il boato e poi il discorso. Mourinho si è preso la scena durante la festa di Natale della Roma e sul palco ha detto: "Ringrazio la società che ci ha permesso di stare qui, tutti insieme. Allo stesso tempo penso che Natale significa arrivare alla fine di un anno e può essere un momento di riflessione. La mia riflessione l’ho fatta: posso dare di più. E quando dico che io posso dare di più dico che anche i ragazzi possono dare di più". "E anche voi potete dare di più, principalmente gli sponsor (e giù risate). Auguri a voi e alle vostre famiglie. Tanta pace e tanto amore. Ciao, ci vediamo", ha detto Mourinho alla fine strappando applausi e sorrisi tra la platea.

Sarri non rischia la panchina, le ombre di Tudor e di Scaloni (in tribuna al Metropolitano per il match di Champions con l’Atletico Madrid) sono lontane per non dire inesistenti. Lotito pensa al rinnovo di Mau e ad un progetto di ringiovanimento che prenderà forma nei prossimi mesi o dovrà essere accelerato se la Lazio non riuscirà a risalire la classifica, garantendosi l’Europa. Un nuovo ciclo, in fase embrionale, era stato tratteggiato dopo il secondo posto e un’estate che in realtà avrebbe dovuto proiettare i biancocelesti verso una dimensione più ambiziosa.