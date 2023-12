Serie A, Roma, Inghilterra e Bosman: le ultimissime

Colombo dirigerà Roma-Napoli. Dybala punta la Juventus. In arrivo bodycam per gli arbitri inglesi. Parla l'avvocato di Bosman

ROMA - Designati gli arbitri per il turno di Natale che si aprirà venerdì 22 con quattro partite, mentre le altre sei valide per la 17esima giornata di Serie A si disputeranno tutte sabato. La sfida tra la capolista Inter e il Lecce di D'Aversa, in programma sabato alle 18, sarà diretta da Matteo Marcenaro. A chiudere il 17esimo turno il big-match Roma-Napoli (in scena alle 20.45 di sabato) che sarà diretto da Andrea Colombo di Como. Questo l'elenco completo delle designazioni: Empoli-Lazio (22/12, 18.30) arbitro: Marchetti di Lido di Ostia, Sassuolo-Genoa (22/12, 18.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata. Monza-Fiorentina (22/12, 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata. Salernitana-Milan (22/12, 20.45) arbitro: Doveri di Roma. Frosinone-Juventus (23/12, 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia. Bologna-Atalanta (23/12, 15.00) arbitro: Rapuano di Rimini. Torino-Udinese (23/12, 15.00) arbitro: Fabbri di Ravenna. Verona-Cagliari (23/12, 18.00) arbitro: Orsato di Schio. Inter-Lecce (23/12, 18.00) arbitro: Marcenaro di Genova.

La sconfitta rimediata domenica sera contro il Bologna ha evidenziato ancora di più le difficoltà offensive della Roma senza Dybala e Lukaku. L'attaccante argentino ha accusato l'ennesimo infortunio nella gara contro la Fiorentina e ci sono novità in merito al suo rientro. Una lesione muscolare che faceva ipotizzare un rientro per la prima partita del 2024. Ma secondo le ultime indiscrezioni, Dybala potrebbe bruciare le tappe ed essere in campo nel delicato match in programma il 30 dicembre contro la Juventus. Intanto, contro il Napoli, torna Lukaku che ha scontato il turno di squalifica.

Le accuse di reati gravi contro gli ufficiali di gara nel calcio di base inglese sono aumentate leggermente la scorsa stagione rispetto al 2021-22. Per contribuire a migliorare ulteriormente i tassi di condanna, la FA ha ora esteso un processo che utilizza 'bodycam' nel calcio di base a otto federazioni di contea per fungere da deterrente contro gli abusi nei confronti degli ufficiali di gara. Oltre alle 72 aggressioni o tentativi di aggressione registrati nel controllo disciplinare, ci sono state 391 accuse di contatto fisico o tentato contatto fisico e 988 accuse relative a minacce a un ufficiale di gara.

L'avvocato belga Jean-Louis Dupont, che ha rappresentato Jean-Marc Bosman nel 1995 ed ha contribuito a cambiare il calcio mondiale, ritiene che la decisione della Corte di giustizia europea (CGE) di giovedì sulla Superlega potrebbe portare ad un'altra rivoluzione. La 'sentenza Bosman' permise ai giocatori di spostarsi gratuitamente dai club se i loro contratti erano scaduti. Ora i sostenitori della Superlega europea stanno sfidando il monopolio della Uefa sulla gestione del calcio europeo. "La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza", ha detto Dupont al quotidiano tedesco Zeit Online.