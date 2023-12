Inter, Verona, Lavezzi e Gravina: le ultimissime

Bologna ai quarti di Coppa Italia. Sequestrate le quote del Verona. Lavezzi ricoverato dopo una rissa.Gravina: "Chi aderisce alla Superlega è fuori dalla Figc"

ROMA - Il Bologna conquista i quarti di finale di Coppa Italia grazie al 2-1 in rimonta al Meazza sull'Inter. Martinez si fa parare un rigore ai tempi regolamentari poi ai supplementari sblocca Carlos Augusto. Motta mette dentro i pezzi forti e prima trova il pareggio con Beukema poi sul finire della gara Ndoye regala la qualificazioni al Bologna sempre più protagonista in questa stagione. Ai quarti i rossoblù sfideranno la Fiorentina.

L'Hellas Verona è sotto sequestro e il suo patron, Maurizio Setti, è indagato per bancarotta fraudolenta. Lo ha disposto il giudice nell'ambito delle indagini preliminari, avviando il sequestro da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna. Il Verona con una nota sul proprio sito percisa che “la vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona F.C. s.p.a che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi".

L'ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi è ricoverato alla 'Clínica Cantegril' di Punta del Este per una frattura alla clavicola causata da una rovinosa caduta in una rissa, avvenuta nell'abitazione del 38enne argentino nella città uruguayana. A dare la notizia la stampa argentina. In un primo momento si era parlato di una coltellata ricevuta dal 'Pocho', una versione smentita però dai familiari che hanno confermato invece che l'episodio ha richiesto l'intervento della polizia.

Sul tema Superlega "aspettiamo. Noi siamo stati l'unica Federazione che ha assunto una posizione molto chiara. Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio". Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, nella conferenza stampa post Consiglio Federale in merito alla pronuncia della Corte di giustizia Ue sulla Superlega, attesa per domani.