Napoli, Superlega, Premier e tennis: le ultimissime

De Laurentiis: "Ok al mercato di gennaio". Attesa per il giudizio della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla Superlega. Bournemouth-Luton Town si rigiocherà

ROMA - Summit di mercato a Castel Volturno, dopo la sconfitta del Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone. Protagonisti De Laurentiis, Mazzarri, Micheli e Mantovani. Il Napoli vuole rialzarsi al più presto. Proprio il mercato, a gennaio, è la via di fuga da una realtà urticante che Mazzarri ha percorso con decisione e chiedendo ritocchini. Servirà un esterno basso, un centrale difensivo che abbia rapidità, un centrocampista e qualche partenza che sgonfi il monte-ingaggi. Il presidente del Napoli ha dato l'ok: "Procediamo".

È il giorno del giudizio della Corte di giustizia dell'Unione Europea che deciderà il ricorso presentato dai vertici della Superlega sul ruolo della Uefa e della Fifa. Il verdetto potrebbe cambiare il volto al mondo del calcio. “Una sentenza che potrebbe cambiare il mondo del calcio” come ha sottolineato Dupont, l'avvocato di Bosman.

Il match tra Bournemouth e Luton Town verrà rigiocato per intero. Lo ha deciso la Premier League. La partita disputata lo scorso 16 dicembre, è stata sospesa al 59' dopo che il capitano del Luton Tom Lockyer ha accusato un malore ed è collassato a causa di un arresto cardiaco, dal quale si è per fortuna ripreso. In seguito all'intervento dello staff medico in campo, l'arbitro ha interrotto l'incontro. Ancora da stabilire la data del recupero.

Non c'è pace per Matteo Berrettini fermato da un problema al piede. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il romano non è riuscito ad allenarsi negli ultimi giorni per un piccolo infortunio che, però, potrebbe precludergli la presenza nel torneo di Brisbane (l’esordio sarebbe previsto il 29 dicembre nelle qualificazioni del torneo australiano). Berrettini ha svolto qualche sessione di allenamento a “La Stampa Sporting” di Torino (sede ufficiale degli allenamenti per le Nitto ATP Finals) assieme a coach Umberto Rianna, ma ora è rientrato a casa a Montecarlo.