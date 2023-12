Superleague, storica sentenza della Corte Europea

La nuova competizione potrebbe partire già dalla stagione 2026-26. Calcio gratis per tutti

ROMA - La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea spalanca la porta alla nuova Superlega, dichiarando illegittimo il monopolio di UEFA. La società A22 sarebbe pronta a lanciare la nuova competizione già dalla stagione 2025-26 coinvolgendo tra le 60 e le 80 squadre, divise in varie categorie “aperte” (A, B e C) preservando le competizioni nazionali. A essere spazzata via sarà quindi la nuova Champions a girone unico voluta da Ceferin proprio per dare una risposta alla Superlega? Nella sentenza si parla di "abuso di posizione dominante di Fifa e Uefa".

A seguito della sentenza storica di oggi, A22 Sports Management ha annunciato una nuova proposta per le competizioni della European Super League ("ESL"), sia maschili che femminili. La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo direct- to-fan al mondo, dove miliardi di tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta. La nuova Superlega maschile proposta è una struttura di campionato costruita su una vera piramide paneuropea e composta da 64 club partecipanti in tre livelli.

I primi due livelli, la Star League e la Gold League, sono composti da 16 club ciascuno, mentre il terzo livello, la Blue League, è costituito da 32 club:

• Partecipazione basata sul merito sportivo, senza membri permanenti

• Promozione e retrocessione annuale tra le leghe

• La promozione nella Lega Blue di terzo livello si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale

• I club giocheranno le partite in casa e fuori casa in gruppi di 8, con un minimo di 14 partite all'anno

• A fine stagione, la fase ad eliminazione diretta determinerà i campioni di ogni lega e i club da promuovere

• Non ci sarà un incremento dei giorni di calendario delle partite rispetto a quelli previsti dalle competizioni attuali e le partite infrasettimanali non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali

• Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base a un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni

• Saranno introdotte efficaci regole di sostenibilità finanziaria e processi di applicazione trasparenti per garantire condizioni di parità tra i club partecipanti.

“Vedere il calcio oggi è troppo caro. A22 vuole creare una piattaforma streaming che abbiamo chiamato Unify che possa connettere i tifosi ai club e alla competizione e che possa trasmettere gratis tutte le partite delle competizioni maschili e femminili" ha detto Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports.. "La tecnologia aiuta, 10-15 anni fa sarebbe stato difficile, ma oggi non è così. E a livello commerciale la risposta è semplice: milioni di persone si legheranno a Unify, e la cosa porta con sé un enorme impatto a livello pubblicitario. La nostra comunità connetterà miliardi di persone, e con questi numeri gli introiti arriveranno”. E poi ha aggiunto: "Invitiamo i club al dialogo per partecipare, formare e modellare la nostra piattaforma. Ci sono club interessati e altri no, noi non vogliamo dividere, ma unire. Parleremo con la Uefa e con tutte le società di calcio interessate."