Roma, Juventus, Inter e Lazio: le ultimissime

Mourinho: "Voglio restare". Allegri perde Chiesa. Lautaro salta il Lecce. I convocati di Sarri per Empoli

ROMA - "Sicuramente c'erano dubbi sulla mia posizione. Magari si poteva pensare che nella mia testa ci fossero pensieri contrastanti e che qualche frustrazione potesse crearmi dei ripensamenti. Ma io ho sempre chiarito la mia posizione, ovvero che voglio essere l'allenatore della Roma. Sono sempre stato onesto e diretto dall'inizio". Cosi' Jose' Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, chiarisce la sua posizione riguardo la permanenza sulla panchina giallorossa. Sulla sfida dell'Olimpico, lo Special One ha osservato che “il Napoli è sempre il Napoli”: "Sono i campioni d'Italia con merito, hanno vinto in modo chiaro lo scorso anno”.

"Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik, perché Chiesa questa mattina durante l'allenamento ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e quindi lo abbiamo lasciato a casa": lo ha riferito il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Per l'esterno azzurro "non sarà nulla di grave ma non sarebbe stato giusto portarlo in queste condizioni", ha precisato Allegri, "gli altri sono tutti recuperati. Rabiot sta bene, e' a disposizione e domani gioca". A Frosinone "indipendentemente da chi scende in campo e' troppo importante il risultato", ha sottolineato l'allenatore bianconero.

Lautaro Martinez salta il Lecce. Gli esami medici, ai quali è stato sottoposto in mattinata l'argentino, hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L'attaccante non ci sarà dunque domani in campo al Meazza contro la compagine salentina ed è in dubbio a questo punto anche la sua presenza nell'ultima gara del 2023 contro il Genoa. Ecco il comunicato dell'Inter sulle condizioni della punta argentina: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Alle 18.30 Empoli-Lazio, che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. Come di consueto, il tecnico biancoceleste Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Sono solo due gli assenti, ed entrambi in difesa. Si tratta infatti di Manuel Lazzari e Alessio Romagnoli. Il primo è stato espulso contro l'Inter e salterà anche la prossima sfida contro il Frosinone. Mentre l'ex Milan ha ancora problemi al polpaccio e non è riuscito a rientrare in tempo. In attacco ritorna Gustav Isaksen, dopo l'infortunio subito in Coppa Italia contro il Genoa.