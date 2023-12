Lazio, Fiorentina, Milan e Genoa: le ultimissime

Vincono Lazio, Fiorentina e Genoa. Si ferma il Milan

ROMA - La Lazio riparte a Empoli con un successo per 2-0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature e' stato un sinistro di Guendouzi in mischia in area al nono minuto. Al 67mo contropiede di Zaccagni, servito da Guendouzi, che si fa respingere per due volte il tiro da Caprile e al terzo tentativo mette dentro. I biancocelesti salgono a quota 24 punti. Unica nota stonata per Sarri il doppio infortunio muscolare di Immobile e Luis Alberto.

Colpo della Fiorentina che supera il Monza al Brianteo e vola momentaneamente a quota 30 punti al quarto posto. Alla squadra di Italiano basta la rete in avvio di Beltran per portare a casa una vittoria preziosa in chiave quarto posto. La viola ha adesso due punti in più del Bologna e tre del Napoli che deve sfidare la Roma all'Olimpico.

Il Milan invece ferma la sua corsa verso la vetta all'Arechi contro la Salernitana: finisce 2-2. Vantaggio rossonero con Tomori, la riscossa della squadra di Inzaghi porta la firma di Fazio e Candreva nel finale Giroud regala un prezioso pareggio a Pioli. I rossoneri sono a quota 33 punti mentre la Salernitana resta ultima a 9 punti due in meno del Verona e a -3 dall'Empoli battuto dalla Lazio.

Il Genoa batte in trasferta per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 28', replicano Gudmundsson al 64' su calcio di rigore ed Ekuban all'87'. In classifica i rossoblù agganciano al 13° posto il Frosinone con 19 punti, mentre i neroverdi restano fermi a quota 16 in 15/a posizione.