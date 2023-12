Lazio, Napoli, Giudice Sportivo e Roma: le ultimissime

Immobile out 15-20 giorni. Mazzarri perde Lobotka e Natan. Gli squalificati della Serie A. La Roma punta Nino

ROMA – Brutte notizie per al Lazio di Maurizio Sarri : Ciro Immobile ha infatti riportato "un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l'Empoli" dopo essersi "sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital". È quanto si legge nel comunicato pubblicato dal club biancoceleste sui propri canali ufficiali. L'attaccante dunque chiude in anticipo l'anno, ci vorranno 15-20 giorni per tornare a disposizione di Sarri.

La gara del Napoli contro la Roma è stata una notte da dimenticare per il risultato e non solo. Nel corso del match, infatti, hanno rimediato problemi fisici Lobotka e Natan. Il brasiliano era entrato solo nel finale mentre il regista è uscito nel corso del secondo tempo. Il Napoli ha aggiornato il bollettino con le ultime sulle condizioni di entrambi: "Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni".

Un turno di stop per Politano e Osimhen. Lo ha deciso il Giudice Sportivo dopo le due espulsioni rimediate dagli attaccanti del Napoli contro la Roma. L'esterno azzurro per fallo di reazione, per il nigeriano dopo giallo nel giro di pochi minuti. Entrambi salteranno la partita Napoli-Monza in programma il prossimo 29 dicembre al Maradona. Due giornate di squalifica per Banda del Lecce, una anche per Fiorillo Makoumbou, Cambiaso, Duda, Mari Villarm Poingracic. Chiusa per due turni la Curva Sud Inferiore dell'Hellas Verona per cori razzisti.

La Roma si gode il presente, con il Natale reso più dolce dalla vittoria sul Napoli, ma pensa anche al futuro. Nel 2024 i giallorossi continueranno la loro rincorsa a un posto in Champions provando ad andare avanti in Europa League, dove sono attesi dal doppio spareggio contro il Feyenoord per approdare agli ottavi. Una sfida 'infinita' quella con gli olandesi (battuti ai quarti nella passata stagione e nel 2022 nella finale di Conference a Tirana), che va al di là del campo e si sposta sul mercato dove i due club sono in concorrenza per Nino, 26enne difensore del Fluminese reduce dal ko per 4-0 contro il Manchester City nella finale del Mondiale per club.