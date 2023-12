Roma, Lazio, Inter e Brasile: le ultimissime

Bonucci ha scelto la Roma. Lazio un mese senza Immobile e Luis Alberto. Marotta pronto a rinforzare i nerazzurri. La Fifa minaccia il Brasile

ROMA - Leonardo Bonucci è vicino alla Roma. La trattativa fra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore è entrata nel vivo a ridosso di Natale, raggiungendo una base di accordo che può essere definito entro la fine del 2023. Ora spetta alla Roma chiudere l’affare, una soluzione low cost praticabile a differenza di tante altre strade già battute. Bonucci punta a risolvere il contratto con l’Union Berlino, che ha salutato il 20 dicembre contro il Colonia, rinunciando a una mensilità di stipendio. A seguire, da svincolato, firmerebbe per la Roma fino a giugno con l’obiettivo di debuttare già il 3 gennaio in Coppa Italia contro la Cremonese.

Tempi lunghi, brutte sensazioni. La Lazio nei guai. Sarri rischia di perdere Immobile e Luis Alberto, due pilastri, per un mese. Ciro conta di riassorbire il trauma distrattivo ai flessori della coscia destra con 15-20 giorni di stop, ma è una previsione ottimistica, fanno sapere da Formello, e verrà sottoposto a nuovi esami per valutare meglio l’edema che si è formato intorno alla vecchia cicatrice di cui il capitano aveva parlato nella notte di Empoli. Muscoli sollecitati e stressati da infinite battaglie e da un anno in cui non è mai riuscito ad allenarsi con continuità. Serviranno prudenza e forse qualche giorno in più di lavoro per recuperare.

Zielinski, Djalò, Taremi: un tris di svincolati che Marotta e Ausilio sono pronti a regalare ad Inzaghi. Insomma, l’Inter si è mossa per tempo. Se non altro per sbaragliare la concorrenza. E tutto lascia credere che il triplo colpo sia davvero vicino. Cominciando dal polacco, se De Laurentiis, dicendo al Corriere dello Sport-Stadio che «essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie...», ha fatto capire come il Napoli sia del tutto o quasi fuori dai giochi, il club nerazzurro si è preso un netto vantaggio anche sulla Juventus.

La Fifa ha minacciato di escludere da tutte le sue competizioni la nazionale e i club del Brasile: l'avvertimento e' arrivato dopo che il 7 dicembre un tribunale di Rio de Janeiro ha sospeso dalle funzioni il presidente della federazione verdeoro (Cbf), Ednaldo Rodrigues, annullando l'accordo tra la stessa federazione e la procura del marzo 2022 che ne aveva permesso l'elezione fino al 2026. La corte ha nominato un presidente ad interim, Jose' Perdiz, con il compito di indire nuove elezioni entro 30 giorni. Di qui l'intervento della Fifa e della Conmebol, la confederazione sudamericana, che hanno ricordato alla Federcalcio verdeoro il principio di non ingerenza degli Stati, minacciando la sospensione della Cbf con conseguente "esclusione di tutte le rappresentative e di tutti i club da qualsiasi competizione internazionale".