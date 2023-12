Roma, Lazio, Premier e Schimacher jr: le ultimissime

La Roma potrebbe tagliare Spiazzola e Sanches. La Lazio non recupera Romagnoli. Anche il Newcastle su Phillips. Parla Schumacher jr

ROMA - Leonardo Spinazzola e Renato Sanches non possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma. Poche soddisfazioni, tanti problemi - chi in campo, chi in infermeria - e la delusione dei tifosi. Oltre all’insofferenza di Mourinho che sperava di avere due titolari e invece nell’ultimo periodo si ritrova a considerarli solo per la panchina. O peggio. Renato Sanches contro il Napoli è rimasto fuori dai convocati - ufficialmente per influenza - ma difficilmente sarebbe entrato in campo, Spinazzola invece ha visto l’intera gara dalla panchina. Possibole dunque l'addio già a gennaio.

Immobile e Luis Alberto fuori, già questo farebbe scattare l’allarme in casa Lazio. Ma contro il Frosinone va segnalato (di nuovo) il forfait di Alessio Romagnoli. A cui si aggiunge la squalifica di Lazzari. E così Sarri per il match di venerdì sera contro i ciociari deve di nuovo studiare la formazione al netto di quattro titolari fuori. Il momento della stagione è delicato, in ballo ci sono le ultime possibilità di risalire in campionato. C’è voglia di chiudere bene l’anno, servirà dare il tutto per tutto.

I media inglesi hanno rafforzato le anticipazioni delle scorse settimane, su Phillips ci sarebbe anche il Newcastle, con il Tottenham che si è defilato. Phillips vorrebbe cambiare aria, in modo da giocare con continuità in vista dei prossimi Europei. Come riferito, la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito oneroso di 3,7 milioni di euro, ai quali bisognerà aggiungere l'ingaggio di 4 milioni di euro lordi. La Juventus continua a monitorare la situazione per cercare di presentare un'offerta ufficiale in prossimità della finestra invernale di mercato, altrimenti potrebbe virare anche su altri profili.

Mick Schumacher ha detto che la sua percezione è cambiata dopo l'incidente sugli sci avvenuto 10 anni fa di padre, il sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. "Credo che in questi casi si impari a percepire certi momenti in modo diverso - ha detto il 24enne alla Dpa durante la finale della stagione di F1 di quest'anno ad Abu Dhabu-. Impari ad apprezzare le piccole cose. Molte persone si concentrano troppo sulle cose brutte e non abbastanza sulle cose belle che sono ancora lì".