Lazio, Juventus, Turchia e Sinner: le ultimissime

Luis Alberto torna nel 2024. Rinnovo per Bremer. Rilasciato il presidente che aggredì l'arbitro nel campionato turco. Sinner: "Vado alle Olimpiadi"

ROMA - Immobile e Luis Alberto no, Romagnoli e Casale in forse. La settimana della Lazio, che si appresta a sfidare il Frosinone venerdi' sera all'Olimpico, e' scandita dalle assenze con Sarri che, uno dopo l'altro, rischia di perdere pezzi del proprio scacchiere. Certe le assenze dell'attaccante e dello spagnolo, che come evidenziato dagli esami strumentali ha riportato una lesione di basso/medio grado dell'adduttore della coscia sinistra, la speranza si sposta sui due difensori con l'ex Milan, che ha svolto lavoro differenziato, e sull'ex Verona fermato da problemi intestinali. Non dovesse farcela nessuno dei due sarebbe confermata la coppia di difensori centrali tutta spagnola Patric-Gila mentre in attacco ci sara' Castellanos, con Kamada a prendersi la propria chance al posto di Luis Alberto.

Gleison Bremer ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. Arrivato a Torino nel luglio 2022, il brasiliano e' diventato un pilastro "costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l'affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero e' la continuita' di quella promessa fatta all'arrivo in quel giorno d'estate", specificano dal club.

Il presidente della squadra turca dell'Ankaragucu, Faruk Koca, è stato rimesso in liberta' due settimane dopo l'arresto per l'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler che ha portato alla sospensione del campionato di calcio turco. Il 59enne patron del club della capitale era stato squalificato a vita dalla Federcalcio turca dopo il pugno sferrato al direttore di gara nella partita dell'11 dicembre contro il Rizespor. L'Ankaragucu e' stato punito con cinque partite da disputare a porte chiuse e 65 mila euro di multa oltre a cinque anni di interdizione per il presidente, che pero' non potra' mai piu' ricoprire cariche ed essere tesserato in quanto la sanzione supera i tre anni.

Non solo la racchetta e i colpi da numero 4 del mondo, Sinner se la cava piuttosto bene anche sulla neve. Ma ora le vacanze e il relax stanno per terminare e la nuova stagione si avvicina sempre di più. Appuntamento con l'Australia nel 2024, prima però Jannik si allenerà a Montecarlo per arrivare al top. Sinner ci sarà, non mancherà ai Giochi di Parigi del 2024, è il suo nuovo grande obiettivo. "Giocherò per me stesso, ma comunque anche per l’Italia. È sempre un grande onore rappresentarla", le sue parole al TG1. Dopo un 2023 da record, con il trionfo anche in Coppa Davis, adesso l'azzurro sogna l'Olimpiade.