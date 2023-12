Calciomercato, iniziano le grandi manovre per gennaio

Napoli, Ropma e Juve pronte a chiudere in entrata, la Lazio attende di cedere Basic

ROMA - Samardzic con i soldi di Elmas: era un’equazione probabile, è diventata una realtà. Il Napoli ha ricominciato il puzzle per la stellina dell’Udinese: Elif è stato già ceduto al Lipsia, Zielinski acquisirà lunedì lo status di svincolato - con l’Inter in agguato da tempo per piazzare il colpo a zero in assenza di accordo per il rinnovo -, e così De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato nel nome dei vecchi tempi di tanti affari e della consolidata amicizia. Contatto diretto tra presidenti, tra proprietari, e via: 20 milioni più cinque di bonus per averlo subito.

C’è più di un motivo che porta Leonardo Bonucci verso Roma e la Roma: bisogna leggere il presente e interpretare il futuro. Le ragioni di una scelta si mescolano e formano quello che per lui è il puzzle perfetto: il difensore centrale ex Juve sente che vestire la maglia giallorossa oggi sarebbe la scelta migliore. E la spiegazione è tecnica, con uno sguardo a quello che sarà il prossimo step della carriera, uscire dal campo e sedersi in panchina per iniziare il percorso come allenatore. Poi ci sono le vicende di famiglia: rientrare in Italia avrebbe un valore anche per quello, perché moglie e figli non si sono mossi da Torino. La sfera tecnica e quella professionale hanno senza dubbio un uomo al centro: José Mourinho.

La Juve firma il sorpasso sul Bologna e, grazie ad un rilancio superiore ai 5 milioni (più una percentuale sulla rivendita), si aggiudica il giovane talento Vasilije Adzic (17 anni). Il club bianconero ha anche l’accordo con la mezzala e procederà quindi con l’iter delle visite mediche, ma trattandosi di un calciatore minorenne per la firma formale dovrà aspettare la prossima estate (sarà maggiorenne a maggio). Come da accordi, il classe 2006 rimarrà con il Buducnost Podgorica fino a giugno. Ancora Juve: occhio a Fabio Miretti (20). Il centrocampista della Juventus e della Nazionale Under 21 potrebbe andare a trovare un pò di spazio nella seconda parte della stagione. Per lui si parla di Udinese e Monza, in caso di (difficilissima) cessione di Andrea Colpani (24): potrebbe essere un apripista. Il giovane bianconero piace molto anche al Sassuolo, che però si ritiene coperto in quel ruolo.

Il patron della Lazio Claudio Lotito ha detto che a gennaio non si faranno operazioni di mercato ma visti gli introiti della Champions il diesse Fabinai aspetta l’occasione giusta. Al momento non ha confermato nessuno dei nomi emersi negli ultimi giorni, tuttavia non trascura un possibile intervento, soprattutto se uscisse Basic, ai margini della rosa. Può partire il croato, confermano operatori vicini al suo agente. In estate aveva rifiutato qualsiasi destinazione. Secondo alcuni spifferi, si potrebbe muovere qualcosa in Germania per l’ex Bordeaux: a Formello non sono arrivate offerte al momento. Partiamo dalle certezze. Obiettivo in entrata è una mezzala e se ci sarà occasione verrà presa.