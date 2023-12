Roma, Lazio, Inter e Benzema: le ultimissime

Salta Bonucci alla Roma. Guendouzi: “Voglio vincere con la Lazio”. Inzaghi: “Cobtro il Genoa massima attenzione”. Benzema chiude il suo account Instagram

ROMA - E' saltato il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. I Friedkin hanno deciso di non formalizzare l'accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore, Alessandro Lucci. La scelta non sarebbe tanto legata a fattori ambientali - parte della tifoseria osteggiava l'arrivo dell'ex leader della Juventus - quanto alla funzionalità dell'investimento: la proprietà non vuole spendere denaro (circa 2 milioni lordi) per un calciatore che nel 2024 compirà 37 anni. A meno di nuove sorprese, l'affare insomma non si concluderà.

"Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il Frosinone". Matteo Guendouzi è pronto e carico per la sfida con i ciociari. Altra occasione per risalire la classifica, non si può sbagliare. Il centrocampista della Lazio, nel match program che anticipa la partita, parla pure del suo momento: "Sento di poter realizzare altri gol. Oltre ai due segnati finora, ho avuto anche altre occasioni per colpire. Devo migliorare sotto questo aspetto, ma sono sicuro che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora".

"Sarà una partita combattuta, il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità con un allenatore preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta, di grandissima intensità". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match in trasferta con il Genoa. "Chiaramente i nostri principi rimarranno sempre gli stessi, il Genoa ha diverse soluzioni e avrà il rientro di giocatori importanti. Vedremo come scenderanno in campo, ma la nostra fisionomia di gioco sarà uguale", aggiunge il tecnico piacentino alla tv del club nerazzurro dove annuncia che ci sarà un po' di turnover.

Cristiano Ronaldo batte Karim Benzema 2-0 e l'Al-Nassr supera l'Al-Ittihad 5-2. Questo, il responso della diciottesima giornata di Saudi Pro League che ha visto affrontarsi quelle che, in assenza di Neymar infortunato, sono le due stelle più rappresentative del campionato saudita. E se con questo risultato l'Al-Nassr di Ronaldo torna a -7 dalla capolista Al-Hilal, l'Al-Ittihad resta sesto, addirittura a -22 dalla vetta. Benzema è stato criticato talmente tanto che ha deciso di chiudere il proprio account Instagram, che aveva circa 76 milioni di followers.