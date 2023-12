Roma, Juventus, Supercoppa e Ancelotti: le ultimissime

Mourinho: "Dybala ci sarà". Allegri: "Roma squadra scorbutica". Le date ufficiali della Supercoppa. Ancelotti rinnova con il Real Madrid

ROMA - Grande attesa per il big match di questa 18a di Serie a tra Juventus e Roma alla vigilia parlano gli allenatori. Mourinho parla delle condizioni di Dybala pronto a rientrare: “La sensazione è che sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, è perché non ho ancora deciso. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile per giocare. Mancini è nella stessa situazione. Con la sensazione che lui conosce già come si gioca senza allenarsi. Ha fatto bene con il Napoli e domani giocherà, non ci sono dubbi".

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenta così la sfida: "Siao in un buon momento. Il calcio vive di equilibrio. Bisogna stare con i piedi per terra, pensare alla partita di domani. Pensiamo alle prossime due partite e vedremo dove saremo in classifica. La Roma è una squadra scorbutica, ha uno dei migliori allenatori, giocatori talentuosi in attacco. Dobbiamo essere pazienti e non farci tirare fuori dalla partita".

Carlo Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid: è ufficiale. C'è la firma: il tecnico italiano si è legato alle Merengeus fino al 2026. Niente Brasile: resterà in Spagna come confermato dal club in un comunicato in cui viene annunciato il prolugamento del contratto in scadenza per altre due stagioni. Ancelotti può puntare ai sette anni complessivi alla guida del Real Madrid, dove era tornato nel 2021 dopo il biennio a cavallo tra il 2013 e il 2015.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima Supercoppa Italiana in programma a Riyadh, in Arabia Saudita, da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio. La manifestazione quest’anno presenta la novità della final four: oltre alla vincitrice dello Scudetto (Napoli) e della Coppa Italia (Inter) ci saranno la seconda classificata del campionato (Lazio) e la finalista della coppa nazionale (Fiorentina). La prima semifinale andrà in scena il 18 gennaio 2024 (ore 20) e prevede Napoli-Fiorentina, ovvero la vincente del campionato contro la finalista della Coppa Italia. La seconda semifinale metterà di fronte Inter-Lazio, ovvero la squadra vincitrice della Coppa Italia contro la seconda classificata della Serie A: la partita è stata calendarizzata per il 19 gennaio 2024 (ore 20). La finale si giocherà il 22 gennaio 2024 (ore 20) all'Al-Awwal Park Stadium".