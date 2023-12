Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Vincono Lazio e Fiorentina Pari per Inter e Napoli

ROMA – La Lazio in 105” batte il Frosinone e chiude il 2023 con la seconda vittoria di fila. Ciociari battuti 3-1 al termine di una battaglia all'Olimpico. Ospiti in vantaggio su rigore con Soulé. Pareggio di Castellanos di testa, il vantaggio con il neo entrato Iasksen, Patric nel finale chiude il match con la rete del 3-1 che consente ai biancocelesti di salire a quota 27 unti a -1 da Napoli e Roma.

L'Inter manca la ghiotta possibilità di andare in fuga e contro il Genoa a Marassi non va oltre l'1-1. Sbloccano i nerazzurri al 42' con Arnautovic il Genoa trova il pareggio prima dell'intervallo con Dragusin. Nella ripresa i nerazzurri cercano la rete del vantaggio la i liguri riescono a portare a casa un prezioso pareggio. Inter che va a 45 punti a +5 dalla Juventus che ospiterà la Roma nel posticipo,

Dopo il ko di Roma, il Napoli frena ancora, non riuscendo ad andare oltre il pari per 0-0 al Maradona contro il Monza. Gli azzurri sprecano diverse occasioni da gol ma la più grande capita agli ospiti che sciupano un calcio di rigore nella ripresa con Pessina che calcia male e si fa parare la conclusione da Meret. Il nervosismo la fa da padrone nel finale con i due tecnici Mazzarri e Palladoni espulsi per proteste. In classifica gli azzurri salgono a quota 28 agganciando la Roma al 6° posto a -5 dalla zona Champions League, mentre i brianzoli sono undicesimi con 22 punti.

La Fiorentina supera al Franchi il Torino, 1-0 il risultato finale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A, 1-0 il risultato finale e i viola scavalcano il Bologna -che domani gioca in casa dell'Udinese- in classifica al quarto posto chiudendo la prima parte del campionato a 33 punti, gli stessi del Milan che domani a San Siro ospita il Sassuolo.