Bologna, Atalanta, Inter e Nadal: le ultimissime

ROMA – Nel suo momento migliore il Bologna crolla a Udine sotto i colpi di una squadra cinica e spietata: alla Dacia Arena rossoblù sconfitti con un rotondo 3-0 che dunque restano quinti in classifica a 31 punti 2 in meno della Fiorentina quarta. L'Udinese invece sale a quota 17 punti. Nell'altra gara 0-0 tra Cagliari ed Empoli.

Reduce dal ko esterno di Bologna, l'Atalanta torna subito a vincere battendo in casa il Lecce nell'ultima gara del 2023. Al Gewiss Stadium finisce 1-0 grazie al settimo sigillo in campionato di Lookman, sempre piu' decisivo per la Dea: con questo successo la squadra di Gasperini sale momentaneamente al sesto posto (29 punti) superando la Roma (a 28 ma attesa dal match con la Juve), mentre gli uomini di D'Aversa rimediano la seconda sconfitta di fila restando fermi a quota 20.

L'Inter e Federico Dimarco avanti ancora insieme. La società nerazzurra, infatti, ha reso noto di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore: il difensore, classe 1997, giocherà con l'Inter fino al 30 giugno 2027. "Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore – le parole del giocatore - sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la società, come me del resto".

Dopo un anno di assenza dal tennis mondiale, Rafa Nadal torna sui campi a Brisbane. Al torneo di preparazione agli Australian Open, lo spagnolo affrontera' un giocatore proveniente dalle qualificazioni. La data dell'incontro (domenica o lunedi') e il nome dell'avversario del 37enne ex numero uno del mondo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, si conosceranno sabato pomeriggio, a conclusione delle qualificazioni. Tra i tennisti impegnati nella competizione ci sono l'austriaco Dominic Thiem e l'argentino Diego Schwartzman, due ex membri della Top 10 mondiale.