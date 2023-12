Juventus, Roma, Milan e Premier: le ultimissime

La Juve supera la Roma e tallona l'Inter. Vincono anche Milan e Salernitana. La situazione in Premier

ROMA – La Juventus chiude l'anno battendo la Roma allo Stadium e resta i scia dell'Inter che è prima in classifica a +2 proprio sulla swuadra di allegri ad una giornata dalla chiusura del girone di andata. Ottima gara della squadra di Mourinho che in avvio coglie anche il palo e che si deve piegare alla rete di Rabiot che decide il match. La Roma in classifica resta ferma a 28 punti con il Napoli, uno in più della Lazio e uno in meno dell'Atalanta sesta.

Dopo il pari in casa della Salernitana il Milan torna alla vittoria contro il Sassuolo. A San Siro finisce 1-0, decisivo al 59' il gol di Pulisic, innescato dal filtrante in area di Bennacer, forse il migliore dei rossoneri. Ai neroverdi non bastano gli affondi sulla sinistra di Berardi, che al 70' esce per un problema muscolare, azzerando di fatto la pericolosità offensiva della squadra di Dionisi. Da sottolineare l'esordio assoluto in Serie A del milanista Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005. Con la vittoria Pioli stacca di nuovo la Fiorentina e si riprende il terzo posto in solitaria a 36 punti. Il Sassuolo invece rimane in zona retrocessione a soli due punti dal Cagliari terzultimo.

La Salernitana batte il Verona nel delicato scontro salvezza della 18ma giornata di Serie A, centrando la seconda vittoria da inizio stagione. Al Bentegodi finisce 1-0 per i campani grazie al primo sigillo italiano del franco-ciadiano Tchaouna, arrivato al 48mo: la squadra di Pippo Inzaghi sale a 12 punti ma resta in fondo alla classifica, accorciando pero' sensibilmente sulla zona salvezza, mentre gli uomini di Baroni, proprio al quartultimo posto della graduatoria, restano fermi a quota 14.

Gol, spettacolo ed emozioni nelle gare della 20ª giornata di Premier League. L'Aston Villa supera a fatica 3-2 il Burnley e si porta momentaneamente in vetta, in coabitazione con il Liverpool a quota 42 punti (Reds in campo il primo dell'anno contro il Newcastle ad Anfield). Alle spalle della coppia di testa c'è il Manchester City di Guardiola che sale a quota 40 regolando 2-0 lo Sheffield United.