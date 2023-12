Roma, Juventus, Lazio e Nadal: le ultimissime

Mourinho vuole il rinnovo. Grave episodio sugli spalti dello Stadium. Fabiani: "Se Guendouzi corre lo fa anche la Lazio". Nadal svela il suo futuro

ROMA – Il tecnico della Roma José Mourinho ha le idee chiarissime: è il primo a non essere soddisfatto del settimo posto in classifica, che diventa il nono per numero di punti conquistati in tutto il 2023 ma pur di restare alla Roma, a sei mesi dalla scadenza del contratto che non è stato mai discusso, è disposto a rivedere i suoi programmi, ad abbassare i toni delle espressioni pubbliche, ad aspettare i regali come se fossero un’elargizione e non un obbligo.

Juventus-Roma non è stata una partita "cattiva". Infatti, alla fine l'arbitro ha estratto solamente due cartellini gialli. L'episodio più controverso è accaduto sugli spalti. Secondo alcune ricostruzioni ribalzate sui social, un tifoso della Juve è stato colpito alla testa da un seggiolino che è stato diveleto e lanciato dal settore ospiti, occupato dai supporter della Roma. L’uomo ha perso molto sangue a causa della ferita riportata all'altezza della tempia ed è stato soccorso da altri spettatori e uno steward.

Matteo Guendouzi ormai ha convinto tutti. Un fine 2023 da sogno con la conquista di una maglia da titolare con la Lazio, il primo gol in biancoceleste e il primo in Serie A. Le sue prestazioni arrivano fino in Francia, dove tanti tifosi sperano in una sua convocazione per i prossimi impegni della squadra allenata da Deschamps. E all'Equipe, il ds biancococeleste, Angelo Fabiani, ha parlato proprio della crescita del giocatore: "Al secondo giorno sembrava già un romano vero. È bravissimo a coprire il campo, ma è anche bravo a muovere la palla, oltre a essere un giocatore box-to-box. È un giocatore completo, fresco mentalmente, che gioca con una certa spensieratezza. Non ci vorrà molto prima che torni in nazionale. Se Guendouzi corre, la Lazio corre, se lui non corre, la Lazio non corre. E lui corre molto".

Dopo 347 giorni Rafael Nadal è tornato in campo nell'Atp 250 di Brisbane: il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in coppia con il connazionale Marc Lopez e' stato sconfitto 6-4, 6-4 agli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Dopo un inizio incerto, Rafa e' apparso in crescita poi a fine gara ha fatto chiarezza sul futuro: “Non posso prevedere cosa accadrà al 100% nel mio futuro - ha ammesso in conferenza stampa - ecco perché ho detto che probabilmente lascerò il tennis alla fine di questa stagione".