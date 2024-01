Juventus, Lazio, Brasile e Roma: le ultimissime

La Juve sfida la Salernitana in Coppa Italia. Immobile vuole anticipare il rientro. Mourinho dice no al Brasile. Sfuma Leonardo alla Roma

ROMA - Vigilia di Coppa Italia per la Juventus che si gioca i quarti di finale in casa contro la Salernitana, Allegri parla in conferenza stampa: "La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo come sempre. La partita di domani rappresenta il nostro ingresso in tabellone e vogliamo i quarti. Nonge? Non partirà titolare probabilmente ma dovrebbe avere spazio. Giocherà Perin in porta, poi di sicuro Rugani e Chiesa".

Ciro Immobile ha svolto i controlli medici dopo l’infortunio muscolare alla coscia. I tempi di recupero (3-4 settimane), potrebbero essere più corti. Il giocatore spinge, in mattinata ha svolto un allenamento differenziato a Formello. La fase di riabilitazione è iniziata. Si attendono aggiornamenti dal club. Ciro potrebbe tentare un recupero lampo per l’eventuale derby di Coppa Italia contro al Roma del 10 gennaio. Poco dopo ci sarebbe la Supercoppa italiana in Arabia, in mezzo il match contro il Lecce. Immobile vorrebbe anticipare il rientro, tiene tantissimo al derby, vorrebbe rispondere presente. La Lazio predica cautela. Si attendono novità, il recupero procede bene.

Il prolungamento di contratto fino al 2026 di Carlo Ancelotti con il Real Madrid ha rovinato i piani della federcalcio brasiliana (la Cbf), che aveva da tempo individuato nell'allenatore emiliano il profilo giusto come commissario tecnico della nazionale verde-oro. Così in Brasile, nelle ultime ore, la stampa sportiva sta parlando della possibile candidatura di José Mourinho al ruolo di ct della Seleção, attualmente ricoperto ad interim, fino alla Coppa America di giugno, da Fernando Diniz. Mourinho, ben visto da tifosi e addetti ai lavori brasiliani per il suo curriculum di alto livello, è stato effettivamente contattato nei giorni scorsi dalla Cbf. Lo Special One però, come era già accaduto in passato con il Portogallo e con i club arabi, ha risposto di no: vuole restare alla Roma.

Marcos Leonardo non sarà un giocatore della Roma. Si sapeva da un po' che il club giallorosso aveva rinunciato al suo acquisto, a lungo inseguito la scorsa estate. Il 20enne brasiliano del Santos è stato di fatto ceduto al Benfica. La Roma, insieme a Real Madrid, Arsenal e Newcastle, restava però vigile sulla situazione, ma ora si è inserito un nuovo club che ha trovato l'offerta giusta. Il Santos, retrocesso per la prima volta nella sua storia in Serie B, sembra infatti vicino ad accettare l'offerta da 15 milioni di euro più altri 5 di bonus, del Benfica. L'annuncio è arrivato direttamente da Marcelo Teixeira, presidente del club brasiliano,