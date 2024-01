Roma, Atalanta, Lazio e Milan: le ultimissime

I giallorossi volano ai quarti di Coppa Italia dove sfideranno i biancocelesti. Buone notizie per Sarri da Immobile. Gasperini stende il sassuolo e se la vedrà contro il Milan.

ROMA - La Roma soffre ma nei minuti finali ribalta il risultato e si impone 2-1 grazie ai gol di Lukaku e Dybala su rigore, sulla Cremonese all'Olimpico, negli ottavi di Coppa Italia e al prossimo turno sfiderà la Lazio che aveva eliminato il Genoa: appuntamento il 10 gennaio alle 18.30 allo stadio Olimpico. Così Mourinho sulla sfida contro i biancocelesti: "Non so come arriviamo, domenica abbiamo una partita importante, siamo uniti e diamo tutto. Se serve Lukaku difensore centrale, lo farà. Andiamo avanti con tutto quello che abbiamo, ora pensiamo all’Atalanta. Il club e i tifosi meritano rispetto, non so quante volte abbiamo fatto sold out, meritano tutto da parte nostra".

Tutto facile per l'Atalanta che agli ottavi di finale di Coppa Italia batte per 3-1 il Sassuolo e si qualifica per i quarti di finale dove l'attende il Milan a San Siro tra una settimana. Per i ragazzi di Gasperini in rete due volte Charles De Ketelaere - al 23' e al 63' - e Aleksej Andreevi Miranuk che, dopo aver colpito una traversa al 56', ha insaccato la sua rete personale al 71' di una partita senza storia dominata dalla Dea che avrebbe potuto vincere anche con maggior margine se non avesse sprecato diverse palle importanti.

In casa Lazio Ciro Immobile corre verso il rientro. L'attaccante biancoceleste è stato sottoposto ad esami di controllo che hanno confermato i progressi e ieri Ciro si è iniziato ad allenare a Formello con gli scarpini. L'attaccante adesso punta la gara di Supercoppa in Arabia contro l'Inter anche se potrebbe rientrare già il 14 contro il Lecce in campionato, Intanto Castellanos è pronto a prendere in mano le redini dell'attacco e dopo la rete al Frosinone spera di ripetersi a Udine.

Intanto il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia si completerà oggi con la sfida tra Juventus e Salernitana, chi vince sfiderà il Frosinone che ha eliminato il Napoli. Le probabili formazioni