Inter, Coppa Italia, Haaland e Nadal: le ultimissime

Buchanan è pronto a legarsi all'Inter. La data di Lazio-Roma di Coppa Italia. Haaland è tornato ad allenarsi. Nadal ha vinto al rientro

ROMA - Buchanan è pronto a legarsi all'Inter. Il centrocampista canadese è atterrato questa mattina a Milano, dove effettuerà le visite mediche prima della firma del contratto con il club nerazzurro. Per Buchanan è pronto un contratto con scadenza 2028 e con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro all'anno. Classe '99, il centrocampista arriva in nerazzurro dal Club Bruges, dove ha collezionato venti presenze nel corso della prima parte di stagione con tre reti e quattro assist.

Nessuna sorpresa: il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma ci sarà. Dopo il successo ottenuto lo scorso 5 dicembre dai biancocelesti di Sarri contro il Genoa negli ottavi di finale, anche i giallorossi hanno infatti ottenuto il passaggio del turno e staccato il pass per i quarti superando la Cremonese. Il derby tra Lazio e Roma nei quarti di Coppa Italia (in gara secca) è in calendario per mercoledì 10 gennaio allo stadio Olimpico di Roma, con l'orario della partita che non è stato però ancora comunicato dalla Lega di Serie A.

Erling Haaland torna ad allenarsi con il Manchester City. Il fenomeno norvegese, a quota 19 gol dall'inizio della stagione di Premier League, era finora fuori rosa a causa dell'infortunio al piede nella gara del 6 dicembre contro l'Aston Villa. Ora il ritorno tra i compagni, in vista del terzo turno di Fa Cup contro l'Huddersfield, domenica prossima.

Uno strepitoso Rafael Nadal batte l'australiano Jason Kubler all'Atp 250 di Brisbane in corso in Australia e vola ai quarti di finale del torneo. Lo spagnolo ha prevalso in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in un'ora e 22 minuti. Il maiorchino troverà un altro australiano, Jordan Thompson, classe 1994, n.43 del ranking Atp.