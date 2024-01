Juventus, derby, Roma e Calhanoglu: le ultimissime

Il quadri dei quarti di Coppa Italia. Ufficiale l'addio di Pinto dalla Roma. Calhanoglu racconta un retroscena di mercato

ROMA – E' la Juventus l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri passano il turno grazie al 6-1 allo Stadium sulla Salernitana che i bianconeri ritroveranno nel prosimo turno di campionato. Vantaggio a sorpresa degli ospiti al 1' con Ikwuemenesi, Miretti, Cambiaso, Rugani, Bronn Yildiz e Weah hanno ribaltato il riusltato.

La Lega di Serie A ha reso noto il programma dei quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno dal 9 all'11 gennaio. Si comincia martedì 9 alle 21 con Fiorentina-Bologna, il giorno dopo, mercoledì 10, due derby: alle 18 Lazio-Roma e alle 21 Milan-Atalanta. Per chiudere giovedì 11 la sfida tra Juventus e Frosinone.

L'As Roma e Tiago Pinto hanno comunicato "la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024". Lo ha annunciato il club giallorosso che ha voluto esprimere "gratitudine a Tiago Pinto per l'incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro". Sotto la guida di Tiago Pinto come General Manager dell'area sportiva, i giallorossi hanno conquistato la Conference League nel 2022 e hanno raggiunto la finale di Europa League nel 2023. “Dopo tre anni ritengo il mio ciclo a Roma chiuso” le parole di Pinto.

"Si' e' vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perche' voglio bene all'Inter". Lo ha dichiarato in un'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset Hakan Calhanoglu, parlando della possibilita' di andare in Arabia. "Ringrazio Ausilio perche' sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla societa': decidete voi". Alla fine, quindi, il no all'Arabia e' stato doppio: di Calhanoglu e dell'Inter.