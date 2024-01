Roma, caccia al nuovo diesse. Friedkin attesi nella Capitale

Pinto deve vendere per acquistare intanto i Friedkin arrivano a Roma per parlare anche con Mourinho

ROMA – Dopo l'addio ufficiale di Pinto in casa Roma è caccia al nuovo diesse: da almeno un mese la Ceo, Lina Souloukou, è stata incaricata di sondare il terreno per un profilo gradito, che passerà poi al vaglio della presidenza. Se potesse decidere l’erede sarebbe probabilmente François Modesto: i due hanno lavorato con profitto insieme all’Olympiacos. Ma Modesto non vuole lasciare il Monza, per il momento. A Trigoria invece circola insistentemente il nome di Ricky Massara, un ex che ha lasciato ottimi amici all’interno della Roma ma non c'è trattativa.

Intanto probabile che i Friedkin sbarchino a Roma entro domenica non solo per lavorare insieme a Souloukou sulla transizione tra vecchio e nuovo direttore sportivo ma anche per osservare il rendimento della squadra nel prossimo trittico di partite da incubo tra Atalanta, Lazio e Milan. Sul tavolo anche il futuro di Mourinho che ha già ampiamente confermato di voler restare in giallrosso.

La strategia del club è chiara: vendere prima di provare a comprare. A Mourinho serve urgentemente un difensore per colmare almeno un minimo il pesante buco lasciato dalla partenza di N'Dicka per la coppa d'Africa unito all'infortunio di Smalling e al recupero lento di Kumbulla (ci sarebbe anche la pubalgia di Mancini da considerare). In partenza Spinazzola e Renato Sanches ma non solo. C'è anche caldo il nome di Belotti. L'attaccante è stato cercato da due club di Serie B (uno è il Como) ma per ora ha detto no. La speranza della Roma, di Pinto e di Mourinho è che qualcosa possa sbloccarsi al più presto.

Intanto è sfumato Marcos Leonardo, 20enne attaccante brasiliano, che è a Lisbona per firmare per il Benfica. Lo annuncia 'A Bola'. Il giocatore è partito da San Paolo, in Brasile, in compagnia di Rui Pedro Braz, direttore sportivo del Benfica, ed è atterrato a Lisbona prima delle 5 del mattino. Il giocatore è arrivato per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto di cinque anni e mezzo. Il Benfica pagherà al Santos 18 milioni di euro.