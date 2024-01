Roma, Napoli, Lazio e derby: le ultimissime

La Roma prende Huijsen, il Napoli punta Dragusin e la Lazio cerca una mezzala. attesa per la stracittadina di Coppa

ROMA - Colpo per la Roma che strappa il difensore olandese della Juventus Dean Huijsen al Frosinone. Il giovane centrale classe 2005 arriverà in prestito secco oneroso dal club bianconero e svolgerà probabilmente le visite mediche già in giornata. Decisiva la volontà del ragazzo di vestire la maglia giallorossa e di fare questa esperienza agli ordini di un tecnico come José Mourinho. Alla Juventus andrà Luigi Cherubini, esterno classe 2004 e capitano della Roma Primavera che ha esordito in questa stagione in Europa League con Mourinho.

Il Napoli punta tutto su Dragusin del Genoa: la richiesta che farebbe impallidire chiunque è stata accolta con realismo e per provare a dare una sforbiciata a quei 25 milioni che rappresentano la base per dialogare serenamente, sono stati inseriti Zanoli e/o Ostigard, che con il Genoa s’è mostrato al Napoli due anni fa. E’ un affare complicato, questo più degli altri, che prevede valutazioni su tre calciatori da incastrare, però a Castel Volturno hanno fiducia, anche se i rapporti con l’entourage di Demiral rimangono vivi, non si sa mai.

Salvo cessioni big la Lazio coglierà un’occasione per il centrocampo. Il diesse Fabiani studia le mezzali che possono fare al caso di Sarri, l’identikit porta sulle tacce di under 30 comunitari. Ma ogni mercato è fatto anche di voci, di intrighi, di gialli multiruolo che diventano tormentoni. Uno rimbalza periodicamente dall’Argentina, riflette il nome di un difensore centrale: Nicolas Valentini del Boca Juniors, 22 anni, status comunitario, è italo-argentino. Il suo profilo era spuntato pubblicamente mesi fa e ancora prima era stato proposto a Lotito dagli stessi contatti che avevano favorito l’arrivo a Roma di Diego Gonzalez, l’ala paraguaiana riscattata a luglio dal Celaya, squadra messicana.

Un compleanno tutto da vivere e poi il derby. La Lazio si prepara a festeggiare i 124 anni di storia. Il prossimo 9 gennaio diverse iniziative coinvolgeranno tutta la società. Con un occhio al derby di Coppa Italia che si giocherà il giorno dopo. L’appuntamento sarà come da tradizione a Piazza della Libertà. Verranno conferiti i “Premi Luigi Bigiarelli 2024”, che vedono tra i premiati Giancarlo Guerrini (oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 e bandiera della Lazio Nuoto), Massimo Maestrelli, Alessio Romagnoli, Pierluigi Pagni (storico difensore della Lazio degli anni Sessanta), Guido De Angelis, Emilio Innocenzi, la Curva Nord, LazioWiki e Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento.