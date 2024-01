Roma, Napoli, Inter e Nadal: le ultimissime

Sanches si ferma ancora. Ufficiale Mazzocchi al Napoli e Buchanan all'Inter. Nadale eliminato a Brisbane

ROMA - Sembra senza fine il calvario di Renato Sanches alla Roma. Da quando è arrivato in giallorosso l'agosto scorso ha collezionato solo infortuni e pochissimi minuti in campo, toccando il fondo in Bologna-Roma quando Mourinho l'ha sostituito dopo appena 19' dall'ingresso in campo. E adesso un altro guaio fisico mette di nuovo ko il centrocampista portoghese.

"Benvenuto Pasquale" ha scritto sui social il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l'annuncio di Mazzocchi. L'ex terzino della Salernitana è il primo acquisto del club azzurro nel mercato di gennaio. Affare da 3 milioni concluso ad inizio settimana con il club di Iervolino. Affare a titolo definitivo. "Il coronamento di un sogno" ha commentato sui canali social del Napoli il calciatore che indosserà la maglia numero 30.

Tajon Buchanan è un nuovo giocatore dell'Inter. A renderlo noto e' lo stesso club nerazzurro attraverso una nota nella quale specifica che l'esterno canadese classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Bruges. Buchanan è il primo canadese della storia dell'Inter. "Duttilità e una grande etica del lavoro: il piccolo Tajon è cresciuto bruciando le tappe e adesso e' pronto a diventare il primo giocatore canadese a scendere in campo in Serie A. Un viaggio lunghissimo, iniziato a Brampton e che ha portato Buchanan fino a Milano: l'avventura nerazzurra di Tajon è appena cominciata", scrive la società milanese nel comunicato.

Rafa Nadal si ferma nei quarti di finale del "Brisbane International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland. Al rientro nel circuito dopo quasi un anno lontano dai campi, il maiorchino cede per 5-7 7-6(6) 6-3 a Jordan Thompson dopo una battaglia durata tre ore e 26 minuti. Non mancano i rimpianti a Nadal, che nel secondo set spreca tre match-point, uno sul 5-4 e due nel tie-break. Thompson sulla sua strada trovera' adesso Grigor Dimitrov.