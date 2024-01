Inter, Roma, Juventus e Napoli: le ultimissime

Inter campioni d'inverno, la Juve sfida la Salernitana. All'Olimpico scontro diretto per la Champions. Gli obiettivi di Mazzarri

ROMA - L'Inter supera 2-1 nel recupero il Verona, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi, a San Siro, si porta a 48 punti, a +5 sulla Juventus che giocherà domani a Salerno, ed è campione d'inverno della Serie A. Gara dura per la squadra di Inzaghi, risolta solo nel finale, in pieno recupero e grazie ad un calcio di rigore sbagliato dagli scaligeri al 100'. Il Verona resta così a 14 punti dopo aver solo spaventato i nerazzurri.

La Juventus domenica ospiterà la Salernitana con l'obiettivo di restare in scia dei nerazzurri, così Allegri in conferenza stampa: “Le insidie ci sono, perché giocare a Salerno non è mai facile. Soprattutto dopo la vittoria di Verona ha ancora tante speranza per la salvezza. Domani sarà un'altra partita. Domani dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli. Può riposare uno tra Gatti e Danilo? Domani rientrerà Bremer. Gatti è giovane ha forza ed energia. Danilo è stato fuori tanto e ha bisogno giocare. Danilo e Rabiot sono abituati a giocare ogni tre giorni e hanno bisogno di giocare e più giocano e meglio è”.

La Roma invece ospita l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per la Champions Mourinho fa il punto sugli infortunati: “Recuperati per domani nessuno, ma Mancini è disponibile per giocare, anche se dire recuperato non è corretto. Tutti gli altri lo sappiamo, sono tutti a lungo termine, come Smalling e Abraham. Si è infortunato anche Sanches. La partita è di alto livello, contro una grande squadra con tanti giocatori bravi”. “Sarà difficile come tutte quelle che abbiamo avuto di recente, siamo in un periodo dove il livello dell'avversario si alza sempre. Su Huijsen tutti sappiamo chi è, un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti di Serie A ma che è uno dei prospettivi di maggiore qualità nel calcio europeo. Sarà un grandissimo calciatore”.

Il Napoli invece sfiderà il Torino, Mazzarri avverte: “Vorrei per questo 2024 che si invertisse la rotta rispetto ai risultati. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato". Così sugli infortunati: “Ne sono successe di cose, sono preoccupato per le assenze. Gaetano proverà oggi e parleremo con Juan Jesus che non è al top, ma vedremo di recuperarlo".