Lazio, Napoli, Milan e Roma: le ultimissime

Vincono Lazio e Milan, crolla il Napoli. Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

ROMA - Terza vittoria consecutiva per una Lazio ritrovata, che passa anche in trasferta sul campo dell'Udinese riportandosi momentaneamente in zona Europa. Alla Bluenergy Arena finisce 2-1 grazie alla zampata di decisiva di Vecino dopo che Walace era riuscito a pareggiare l'iniziale vantaggio di Pellegrini, al suo primo gol assoluto in Serie A. I biancocelesti di Sarri raggiungono i 30 punti in classifica scavalcando in un colpo solo Atalanta, Roma e Napoli, ma con i bergamaschi e i giallorossi attesi dallo scontro diretto in programma stasera.

Il Napoli, orfano di Mazzarri squalificato e in 10 dall'inizio del secondo tempo, colpito e affondato da un Torino in forma smagliante: 3-0 il risultato finale all'Olimpico sabaudo. ed i partenopei chiudono il girone di andata a -20 dall'Inter capolista. Mazzarri ha dovuto fare i conti con tanti assenti, tra infortuni e partenza per la Coppa d’Africa, ma non può essere un alibi. Il Napoli non si vede proprio a Torino: Raspadori, preferito ancora a Simeone, delude. Sblocca Sanabria poi Vlasic e Buongiorno chiudono la pratica.

Il Milan torna alla vittoria sul campo dell'Empoli, messo ko per 3-0. A segnare Loftus-Cheek già all'11', dopo il fallo di mano di Maleh alla mezz'ora, trasforma Giroud. La chiude Traoré nel secondo tempo all'88', alla sua prima rete nel massimo campionato grazie all'assist di Pulisic. I rossoneri salgono a 39 punti in classifica a meno 4 dalla Juventus che stasera gioca sul campo della Salernitana.

Attesa per la sfida tra Roma e Atalanta che andrà in scena alle 20.45 allo stadio Olimpico, ver e proprio scontro Champions. Le probabili formazioni