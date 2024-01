Roma, Juventus, Napoli e FA Cup: le ultimissime

Finisce 1-1 tra Roma e Atalanta. La Juve resta a -2 dall'Inter . Meluso: "Chiediamo scusa". Il Liverpool elimina l'Arsenal in FA Cup

ROMA – Finisce in parità la sfida Champions tra Roma e Atalanta, posticipo della 19a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ospiti avanti all'8' con Koopmeiners, prima dell'intervallo ci pensa il solito Dybala a regalare la rete del pareggio ai giallorossi. Altra tegola per Mourinho, espulso nel finale, che a fine primo tempo perde Llorente e butta nella mischia il neo arrivato Dean Huijsen. In classifica l'Atalanta sale a quota 30 punti e aggancia la Lazio, la Roma va a quota 29.

Dopo il successo in Coppa Italia, la Juventus concede il bis ed espugna l'Arechi, battendo la Salernitana 2-1. Gli uomini di Allegri vanno sotto alla fine del primo tempo, grazie ad un gol di Maggiore, ma ribaltano il risultato nella ripresa, con Iling Junior e Vlahovic. I granata hanno giocato gran parte della ripresa in inferiorità a causa dell'espulsione di Maggiore. La Juve così resta a -2 dall'Inter capolista e campione d'inverno.

"Da qui in avanti faremo delle valutazioni per dare una scossa alla squadra, certamente resta la fiducia massima nei confronti di Mazzarri". Cosi' Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la sconfitta esterna per 3-0 dei campioni d'Italia contro il Torino. "Abbiamo fatto una piccola riunione con il mister Mazzarri, seguita poi da un confronto con la squadra", ha detto poi Meluso, "e' stata una brutta partita per la quale ci scusiamo molto con i tifosi, sia con quelli presenti a Torino che con chi ha seguito da casa. Stiamo pensando adesso di fare qualcosa per stimolare la squadra e tornare su standard che, anche per diversi infortuni e giocatori partiti con le Nazionali, mancano da un po'. Non sono giustificazioni ma sono fattori che incidono e che vanno menzionati nell'analizzare il momento che stiamo attraversando".

Vittoria per 2-0 sul campo dell'Arsenal di Arteta e passaggio del terzo turno di FA Cup per il Liverpool di Jurgen Klopp. A decidere il match per i Reds l'autogol dell'ex Spezia Kiwior all'80' e il sigillo di Luis Dias al 95'. Larghissima vittoria per il Manchester City, che ha eliminato con un rotondo 5-0 l'Huddersfield Town, formazione che milita in Championship. Stessa cosa tra Nottingham Forest e Blackpool (terza serie) in virtu' del 2-2 maturato. Pari, ma per 1-1, infine anche tra West Ham e Bristol City (Championship).