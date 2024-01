Roma, Bonucci, Frosinone e Bayern Monaco: le ultimissime

Hujisen subito, un altro difensore entro la fine di gennaio. Il programma della Roma è definito, al di là della tempistica scelta da Tiago Pinto per annunciare le dimissioni. Considerando che i tempi di attesa per Smalling sono ancora lunghi, forse anche più lunghi rispetto al rientro di N’Dicka dalla Coppa d’Africa, la Roma è obbligata a spendere ancora un piccolo bonus per completare numericamente l’organico. Il rinforzo è stato già individuato: si tratta del nazionale turco Caglar Söyüncü, che il 6 gennaio ha giocato un tempo in Coppa del Re con l’Atletico Madrid ma non rientra nei piani di Simeone.

Bonucci in chiusura con il Fenerbahce. risultano contatti (che le parti confermano) tra l’entourage del difensore ex Juventus e il Fenerbahce, visti i buoni rapporti dopo affare Dzeko (37): ore di attesa, l’affare potrebbe concludersi presto.

Kevin Bonifazi è un nuovo calciatore del Frosinone. Il club giallazzurro si rafforza con il difensore che arriva dal Bologna con la formula del prestito. Il diesse Angelozzi si è mosso in poche ore, in modo da sopperire al mancato arrivo di Huijsen che è approdato alla Roma a titolo temporaneo.

Il Bayern Monaco vuole Radu Dragusin. Il centrale del Genoa, che tanto piace al Napoli ma che da tempo è nel mirino del Tottenham, è il nome nuovo per la difesa della squadra tedesca che prova l'affondo per averlo subito nel mercato di gennaio. Le cifre: 24 milioni più 6 di bonus.