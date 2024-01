Addio a Franz Beckenbauer, il mondo del calcio in lutto

Addio a Franz Beckenbauer: il leggendario calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del celebre difensore, che aveva tenuto in ansia la Germania per le sue condizioni di salute. Beckenbauer è morto all'età di 78 anni.

Nella sua leggendaria carriera ha vinto quattro Bundesliga e tre Coppe dei Campioni di fila tra il 1974 e il 1976 con la casacca del Bayern Monaco e un altro campionato tedesco con quella dell'Amburgo. Invece con la Nazionale tedesca ha trionfato agli Europei del 1972 e ai Mondiali del 1974. Conquistò il Pallone d'Oro in due occasioni: nel 1972 e nel 1976. Concluse la sua carriera in America, nel 1983, ai New York Cosmos.

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Beckenbauer ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando la Germania Ovest, l’Olympique Marsiglia e il Bayern Monaco, conquistando una Bundesliga nel1994 e una Coppa UEFA nel 1996. Da ct ha guidato la Germania alla conquista dei Mondiali del 1990 in Italia, battendo l'Argentina di Maradona in finale.