Lazio, Juventus, Serie A e Osimhen: le ultimissime

Oggi l'incontro tra Gravina ed i club del massimo campionato italiano. Scontro tra l'0attaccante del Napoli e l'agente di Kvaratskhelia

ROMA - La Lazio batte la Roma 1-0 e vola in semifinale di Coppa Italia. Competizione maledetta per i giallorossi sconfitti dai biancocelesti in finale nel 2013 e nella semifinale del 2017, Sarri gongola e conquista la terza vittoria in quattro stracittadine e adesso sfiderà la vincente di Juventus-Frosinone. Decisivo il calcio di rigore di Zaccagni su un’ingenuità di Huijsen, a conti fatti la Lazio ha meritato la vittoria finale per quello che ha fatto vedere sul campo.

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus che domani ospiterà il Frosinone, alla vigilia Allegri, che festeggerà le 400 panchina in bianconero, fa il punto sugli infortunati: “"Chiesa non è convocato, non può giocare. Oggi stava meglio e se tutto procede come oggi martedì lo avremo a disposizione contro il Sassuolo. Cambiaso sta bene, abbiamo out Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo un percorso personale e Kean, gli altri ci sono tutti".

"Il presidente Casini ha iniziato una discussione profonda che si concluderà nell'arco dei prossimi due mesi. E' stato un confronto sereno, c'erano presenti tanti proprietari. Riduzione club? Il tema è molto più ampio. Si parla di riforma del calcio, non dei campionati''. Lo ha detto Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, al termine dall'incontro tra i club di Serie A e il presidente della FIgc Gabriele Gravina sulle riforme del mondo del calcio. Duro il commento del patron del Toro Urbano Cairo: “Sembra quasi che ci sia una volontà da parte del Governo di affossare il calcio. Incredibile”.

Nervi tesi tra Victor Osimhen e Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, che ieri, parlando del futuro del centravanti, aveva dichiarato: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro". Durissima la risposta di Osimhen: “"Caro Mamuka Jugeli, sei un rifiuto umano e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, testa di c****! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca".