Coppa Italia: gioia Sarri, rabbia Mourinho. Ora tocca alla Juve

Sarri: “Dedicata ai tifosi”. Mourinho: “Rigore ridicolo”. Oggi Juventus-Frosinone. L'Atalanta vola in semifinale

ROMA – Battuta la Roma e conquistata la semfinale di Coppa Italia il tecnico della Lazio Maurizio Sarri gongola: “Della qualificazione sinceramente a me non importava nulla perché quando giochi il derby si annulla tutto, queste sono gare dove devi giocare per il tuo popolo perché loro vivono per te e tu li devi ripagare, sono vittorie che ti danno grandissima soddisfazione e poi festeggiare il compleanno con un derby perso sarebbe stata dura”.

Rabbia e amarezza in casa Roma, Mourinho a fine gara torna sull'episodio del rigore: "Oggi perdiamo per un rigore del calcio moderno che senza Var l’arbitro non avrebbe dato. I giocatori di 10 o 20 anni fa non si sarebbero buttati in quel modo. Perdere un derby è doloroso". Poi aggiorna sulle condizioni di Dybala uscito all'intervallo per un fastidio fisico: "Perderlo è stato molto pesante per tutta la squadra. Ha giocato due giorni fa una partita molto fisica ma non ha voluto mancare a questa gara. Sono deluso da qualche giocatore dal punto di vista individuale".

L'avversaria della Lazio uscirà dalla sfida tra Juventus e Frosinone in programma alle 21 a Torini. Le probabili formazioni. Nell'altro quarto il Milan è stato sconfitto in casa 2-1 dall'Atalanta: rossoneri in vantaggio con Hernandez la squadra di Gasperini, espulso per proteste, la ribalta con la doppietta di Koopemeiners. In semifinale l'Atalanta sfiderà la Fiorentina.