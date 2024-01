Eriksson, derby, Beckenbauer e tennis: le ultimissime

Eriksson: "Ho un cancro alo stadio terminale". Accoltellato un tifoso romanista. L'incredibile indiscrezione sulla morte di Beckenbauer. Il tabellone degli italiani agli Australia Open

ROMA - "Ho il cancro. Mi resta un anno di vita". È l'annuncio shock di Sven-Goran Eriksson ad una radio svedese. L'ex allenatore della Lazio, con la quale ha vinto lo Scudetto nel 2000, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute, spiegando la prognosi che ha ricevuto dai dottori. Proprio lo scorso anno Eriksson si era dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Karlstad Football per problemi di salute.

E' ricoverato in rianimazione, ma non versa in pericolo di vita un 30enne accoltellato ieri sera, dopo il derby Lazio-Roma in un pub a vuale angelico dove c'erano tifosi romanisti. secondo una prima ricotruzione dei tifosi laziali, darebbero entrati nel locale armati di bastoni. indaga la polizia. Intanto I tre tifosi romanisti, bloccati dalla polizia ieri sera dopo momenti di tensione avvenuti con le forze dell'ordine nella zona di piazza Mancini nel post derby sono stati denunciati per lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Emergono alcuni retroscena dopo la morte di Franz Beckenbauer avvenuta lunedì scorso. Secondo il suo collega di lunga data, ex membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, il due volte Campione del Mondo sarebbe morto solo a seguito di una lunga "sofferenza mentale ed emotiva".

Primo turno molto complicato per il rientrante Matteo Berrettini agli Australia Open, primo Slam della nuova stagione. L'azzurro trova in sorte il greco contro Stefanos Tsitsipas, numero 7 e contro cui ha sempre perso nei confronti diretti. Non fortunato neanche Lorenzo Sonego, che sfiderà il britannico Daniel Evans, numero 40, e in caso di vittoria potrebbe trovare Carlos Alcaraz al secondo turno. Musetti, testa di serie numero 25, che non ha ancora mai vinto una partita in tabellone all'Australian Open, nella sua terza volta nel main draw a Melbourne sfiderà al primo turno il francese Benjamin Bonzi, n.110 del mondo. Il numero uno azzurro e 4 del tabellone Jannik Sinner, alla quinta partecipazione all'Australian Open, al primo turno sfiderà l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 Atp.