Matic, Lazio, Napoli e Gambia: le ultimissime

Rottura Matic-Rennes. La Lazio riaccende il derby. De Laurentiis interrompe il ritiro. Paura per la nazionale del Gambia

ROMA - Dopo la rottura in estate con la Roma l'avventura di Nemanja Matic al Rennes potrebbe concludersi prima del previsto. L'ex giallorosso sembra non essersi mai davvero integrato e sta facendo di tutto per lasciare il club. Il calciatore non si è infatti presentato agli ultimi allenamenti e questo atteggiamento ha portato alla reazione del Rennes che sul sito ufficiale ha diramato un comunicato in cui prende posizione sulla questione.

"Questo è rigore pure su Marte", con la foto dell'intervento di Huijsen su Castellanos, traslocata sul pianeta rosso. Così su Instagram la Lazio ritorna sull'episodio decisivo del derby di ieri sera vinto dai biancocelesti grazie al penalty trasformato da Zaccagni che li qualifica alla semifinale di Coppa Italia. Il riferimento è alla coreografia della Curva Sud dello scorso derby: "Discendenti di Marte, padroni della storia".

Arriva una novità sul ritiro del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di interromperlo momentaneamente.Il presidente del club campione d'Italia ha deciso di concedere un pomeriggio libero ai calciatori che sono in ritiro dalla sconfitta di domenica contro il Torino. De Laurentiis, vista la partenza per Ryad di domenica in occasione della Supercoppa, ha voluto dare la possibilità alla squadra di passare qualche ora a casa con la propria famiglia.

Grande paura per la nazionale del Gambia, diretta in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, che è stata costretta a un atterraggio d'emergenza per un problema di depressurizzazione della cabina dell'aereo. Emicranie e crisi respiratorie dovute a caldo e mancanza d'ossigeno per calciatori e staff, con alcuni che sono svenuti a bordo: "Un'altra mezz'ora e saremmo morti tutti", ha detto il ct il belga Tom Saintfiet. Una disavventura che fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche per la nazionale.