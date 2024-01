Lazio, Roma, Napoli e Sinner: le ultimissime

In semifinale di Coppa Italia Sarà Juve-Lazio. Dybala salta il Milan. De Laurentiis rilancia per Samardzic. Il debutto di Sinner in Australia

ROMA – Sarà la Juventus l'avversaria della Lazio nelle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri hanno battuto 4-0 il Frosinone allo Stadium grazie alla tripletta di Milik e alla rete di Yildiz. Intanto i biancoicelesti hanno la testa alla gara contro il Lecce in cui dovrebbe tornare anche Immobile che però partirà dalla panchina. Da valutare Castellanos che ha un problema all'adduttore della coscia.

Paulo Dybala salterà la sfida di domenica sera contro il Milan. Del resto, se ti fermi all’intervallo di un derby da dentro o fuori, è sicuramente per un problema muscolare che non può essere risolto nel giro di due-tre giorni. Ieri l’argentino è stato sottoposto a un’ecografia che non ha evidenziato lesioni muscolari alla coscia sinistra. La speranza della Roma è che Dybala si sia fermato in tempo, e che sia soltanto un sovraccarico muscolare. La conferma dovrà arrivare oggi, con la risonanza magnetica che potrà confermare il danno minore, ma che in ogni caso non lo metterà a disposizione di Mourinho per la trasferta di San Siro.

Il Napoli prova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la Salernitana, ha rilanciato con l’Udinese: poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim, mai coperta con il mercato estivo e addirittura peggiorata dall’infortunio di Natan, proprio l’erede di Minjae.

Jannik Sinner debutterà agli Australian Open domenica notte all’una contro l’olandese Botic Van de Zandschulp. È questo il verdetto dei sorteggi che si sono svolti a Melbourne alle 3 ore italiane. Andando avanti nel torneo il tennista numero quattro al mondo potrebbe sfidare Djokovic in semifinale. Dal suo lato del tabellone infatti, sempre facendo ipotesi, potrebbe incontrare Khachanov agli ottavi, e poi Rublev nei quarti. Dall’altro lato del tabellone la semifinale più quotata è quella tra Alcaraz e Medvedev.