Roma, Juventus e Djokovic e sci: le ultimissime

Mourinho: "La gente pensa che io sia Harry Potter". Juve colpo in arrivo. Djokovic: "Temo me stesso". La Goggia trionfa in Austria

ROMA - Vigilia di campionato per la Roma domenica sera impegnata a San Siro contro il Milan, José Mourinho torna sulla sconfitta al derby: "Abbiamo perso un derby, siamo a 4 punti da un obiettivo che se non fossimo noi tutti direbbero che sia impossibile. Il potenziale delle altre che possono entrare in top 4 non può essere paragonato a noi. Ma siamo noi, la tifoseria più incredibile mai vista, c'è un allenatore che la gente pensa sia José Harry Mourinho Potter che alza le aspettative. Stiamo lottando per qualcosa di difficile e nessuno ci dirà che non possiamo farlo. Saremo lì domani a metterci la faccia, mi dispiace non essere in panchina, sarò in un habitat in cui non sono benvenuto a cercare di fare il mio lavoro. Andiamo là a dare tutto quello che abbiamo".

Juve-Tiago Djaló al traguardo. E’ solo questione di tempo e poi il difensore portoghese sarà il primo colpo del mercato invernale dei bianconeri. Ieri il club bianconero e il Lille hanno messo a punto i dettagli dell’affare. Intesa sulla base di 3,5 milioni più bonus che dovrebbero toccare il medesimo importo dell’investimento così da portare il totale a circa 7 milioni. Il centrale, invece, firmerà un contratto di quattro anni, fino al 2028.

Attesa per gli Australian Open alla vigilia del suo esordio parla Novak Djokovic: "L'ostacolo più grande da superare sono innanzitutto io. Poi, certo, ci sono gli avversari, alcuni con maggiori e altri con minori chances di fare strada. È un tabellone a 128, è uno Slam. Sappiamo tutti cosa rappresentino gli Slam nel tennis". Campione in carica e che ha vinto 10 volte. Un altro successo gli consentirebbe di raggiungere quota 25 e di staccare Margaret Court in quella che era - e fino ad un certo punto di vista è ancora - la casa dell'81enne leggenda australiana.

Trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di Coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee. Nella localita' austriaca la fuoriclasse azzurra ha ottenuto la prima vittoria in discesa in questa stagione, la sua prima sulla pista 'Kaelberloch' ('buco dei vitelli'), la ventiquattresima in carriera eguagliando cosi' Federica Brignone, oggi quattordicesima, al vertice della statistica delle italiane piu' vincenti nel Circo bianco.