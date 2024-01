Napoli, Lazio, Roma e Milan: le ultimissime

Il Napoli batte la Salernitana. Cambio di orario per la domenica ecologia a Roma in vista di Lazio-Lecce. Mourinho: “Dybala non ci sarà”. Il Milan cede Krunic

ROMA - Il Napoli torna a vincere dopo 3 giornate, superando 2-1 in rimonta la Salernitana, tra le mura amiche del 'Maradona' grazie a un gol di Rrahmani al 96'. A sbloccare il match un gol di Candreva al 29', a cui replica su rigore Politano al quarto minuto di recupero del primo tempo. Successo di fondamentale importanza per gli azzurri che salgono al sesto posto in classifica a quota 31 e si rimettono in corsa per un posto in Champions League, mentre i granata sono sempre ultimi con 12 punti. Solo 0-0 nell'altro match tra Genoa e Torino.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha disposto la variazione della fascia oraria mattutina prevista per la domenica ecologica di domani, 14 gennaio. I limiti alla circolazione in fascia verde saranno dalle ore 7.30 alle 11.30, invece che fino alle 12.30. Nel pomeriggio rimangono invariati dalle 16.30 alle 20.30. "Tale modifica - si legge nella nota - fa seguito alla richiesta della Polizia Locale di Roma Capitale finalizzata a garantire una migliore gestione degli aspetti di ordine pubblico in vista delle manifestazioni in calendario, tra le quali l'incontro di calcio Lazio-Lecce allo stadio Olimpico con l'afflusso di molti spettatori anche provenienti dalla Puglia".

Grande attesa in casa Roma per il match a San Siro di domenica sera contro il Milan. Mourinho parla delle condizioni di Dybala: “Penso che non ci sarà. Per noi non averlo non è come quando Guardiola non ha Haaland o altri, che hanno sempre grandi alternative. Non sto incolpando nessuno, ma la Roma vive una situazione una situazione per il Fairplay finanziario con limitazioni che si vedono in campo durante la stagione. La Roma ha fatto uno sforzo per avere Smalling, non ce l'ha e non può averne un altro. La Roma ha fatto uno sforzo per avere in prestito Renato, non ce l'ha e non possiamo averne un altro. Dybala è un giocatore speciale che giocava in unoa squadra che aveva giocatori altrettanto speciali”.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Kruni? al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura". E' il comunicato del Milan con il quale annuncia la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Con la maglia del Milan il trentenne bosniaco ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo anche lo scudetto nel 2022.