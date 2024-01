Lazio, Coppa d'Africa e tennis: le ultimissime

Quinta vittoria di fila per la Lazio. Esordio vincente per la Costa d'Avorio nel match di apertura della competizione africana. Agli Australian Open vincono Sinner e Djokovic si ritura Berrettini

ROMA - Reduce dal trionfo nel derby contro la Roma in Coppa Italia valso l'accesso alle semifinali la Lazio batte il Lecce 1-0. Quarta vittoria di fila in campionato per i biancocelesti che iniziano nuovamente a sentire odore di Champions. Decisiva la rete nella ripresa di Anderson proposto in attacco al posto dell'infortunato Anderson. Unica nota stonata della giornata i due cartellinio giallo a Zaccagni e Immobile che dunque salteranno la gara contro il Napoli.

Partenza positiva per la Costa d'Avorio nel match d'apertura della Coppa d'Africa: i padroni di casa hanno infatti battuto per 2 a 0 la GuineaBissau con due gol di Seko Fofana e Jean-Philippe Krasso. Nel Gruppo A allo stadio Alassane Ouattara, l'ex Udinese Fofana ha portato in vantaggio gli Elefanti dopo soli quattro minuti dopo un errore in difesa ed ha mancato di poco il raddoppio prima dell'intervallo. Con un tiro al volo Krasso porta sul 2 a 0 la Costa d'Avorio (che schiera anche il difensore della Roma Ndicka) . Debole la reazione degli ospiti - che sono 54 posizioni dietro gli Elefanti nella classifica Fifa - che si sono resi pericolosi solo nel secondo tempo, ma non sono mai sembrati in grado di recuperare lo svantaggio.

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Australian Open. Sul campo del Laver Arena a Melbourne, l'azzurro si è aggiudicato il match battendo per 3 set a zero l'olandese Botic van de Zandschulp. Risultato finale 6-4, 7- 5, 6-3. Bene anche Matteo Arnaldi che ha superato l'australiano Adam Walton con il risultato di 7-6, 6-2, 6-4. Berrettini invece si è ritirato per infortunio.

Novak Djokovic ha battuto il croato Dino Prizmic al primo turno degli Australian Open in 4 set. Il numero uno del mondo e prima testa di serie del torneo (vinto 10 volte) ha faticato più del previsto contro il giovane qualificato, che nel ranking Atp occupa la 178esima posizione: 6-2/6-7/6-3/6-4 il punteggio finale in favore di Nole.