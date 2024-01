Roma, Fiorentina, Nigeria e Settebello: le ultimissime

Perdono Roma e Bologna. Solo un pareggio per Osimhen in Coppa d'Africa. Il Settebello eliminato agli Europei

ROMA – Seconda sconfitta di fila per la Roma che, dopo aver perso il derby di Coppa Italia contro la Lazio, cade a San Siro battuta 3-1 dal Milan. Rossoneri avanti all'11' con Adli, il raddoppio nella ripresa con Giroud, Paredes su rigore accorcia le distanza ma ci pensa Hernandes a 6' dalla fine a trovare la rete del definitivo 3-1. Rossoneri che salgono a quota 42 punti e consolidano il terzo posto, la Roma resta ferma a 29 punti al nono posto a -1 dall'Atalanta che deve giocare contro il Frosinone.

Un calcio di rigore di Nzola all'87' salva la Fiorentina da quella che sarebbe stata la seconda pesantissima sconfitta consecutiva in campionato con l'Udinese. Al Franchi finisce 2- 2: nulla da fare per i friulani, avanti per due volte con Lovric e Thauvin ma recuperati prima da Beltran e poi dal penalty dell'attaccante angolano, con Bonaventura che colpisce anche un clamoroso palo a tempo scaduto. Nell'altro anticipo il Cagliari torna alla vittoria superando 2-1 in rimonta il Bologna tra le mura amiche della Unipol Domus. Al vantaggio di Orsolini al 24', replicano Petagna al 31' mentre il vantaggio definitivo dei sardi è 'firmato' da un autogol di Calafiori al 69'.

Solo un pareggio 1-1 per la Nigeria nella gara d'esordio nella Coppa d'Africa contro la Guinea Equatoriale. Le Super Aquile erano passate in svantaggio al 26mo per il gol di Salvador ma hanno replicato dopo appena due minuti con il bomber napoletano Osimhen. Il girone e' guidato dai padroni di casa della Costa d'Avorio che 24 ore prima avevano battuto la Guinea-Bissau per 2-0. Nella Nigeria hanno giocato anche Lookman dell'Atalanta e Chukwueze del Milan ma la Guinea e' riuscita a difendere il prestigioso risultato anche grazie alle parate di Jesus Owono nella ripresa.

Si ferma in semifinale la corsa del Settebello ai campionati europei di Croazia 2024. A Zagabria gli azzurri cedono 7-4 alla Spagna e devono anche dire addio, per il momento, alla possibilità di centrare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Ultima chance per i ragazzi di Sandro Campagna di conquistare la qualificazione a cinque cerchi passerà dai mondiali di Doha del mese prossimo.