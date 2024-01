De Rossi è il nuovo allenatore della Roma: le reazioni

La Roma ha comunicato questa mattina l'esonero di José Mourinho e di tutto il suo staff. Il nuovo allenatore della Roma è Daniele De Rossi: oggi alle 17 ci sarà il primo allenamento diretto da lui.

Tanti gli ex compagni che, su Instagram, si sono complimentati con De Rossi per il nuovo incarico: tra loro, con emoticon varie, Dzeko, Strootman, Doni, Torosidis e Castan.

Fabio Capello, ex tecnico della Roma (con cui ha vinto uno scudetto) ai microfoni di Sky ha commentato: “C’era difficoltà a livello numerico con tanti giocatori indisponibili, ma è un’occasione per De Rossi di iniziare come è successo da calciatore nella Roma con me. Come me ha cominciato nella Spal e qualcosa ci accomuna. Sarà difficile, ma conoscendo l'ambiente romano deve far vedere quanto vale. Da calciatore è stato bravissimo, ora deve farlo vedere da allenatore.

La panchina della Roma era nel suo destino. Sta per arrivare all'improvviso, in un giorno di gennaio. Tocca a lui traghettare la sua squadra del cuore fuori dalla bufera dopo l'esonero di Mourinho: impresa tutt'altro che facile. De Rossi quando è arrivato alla Spal ha subito cambiato modulo, scegliendo la difesa a tre: 3-5-2, 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Questo è il suo modo di giocare ed è una prima importante indicazione. Al suo fianco, ancora una volta, ci sarà Emanuele Mancini, suo amico storico e collaboratore.