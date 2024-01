Napoli, Osimhen, Ngonge e Traorè: le ultimissime

Stop Osimhen con la Nigeria, l’attaccante del Napoli impegnato in Coppa d’Africa in mattinata non si è allenato. Preoccupazione dopo il match d’esordio con la Guinea Equatoriale finito 1-1 (con gol). Dovrebbe trattarsi di un fastidio muscolare. Stop precauzionale aspettando le prossime ore.

Le mani del Napoli su Cyril Ngonge. Accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento dell'esterno belga alla corte di Mazzarri. Intesa tra presidenti, De Laurentiis e Setti, con chiusura vicina dell'operazione. Al patron azzurro il giocatore piace tantissimo.

Napoli, visite mediche per Traore: L’esterno ivoriano è arrivato questa mattina a Roma per i test fisici prima della firma col suo nuovo club