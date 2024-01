Roma, De Rossi, Mancini e Australian Open: le ultimissime

Il congedo social di Mourinho su Instagram. Lo staff di De Rossi. Esordio con brivido per Mancini. Sinner avanza in Australia

ROMA - "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". Queste le parole, pubblicate sul proprio profilo Instagram, da José Mourinho nel suo saluto a Roma dopo l'esonero di oggi. Nel video pubblicato dallo Special One, sulle note di 'Nelle tue mani' di Andrea Bocelli, tratta dal film 'Il gladiatore', compaiono alcune delle immagini principali dell'avventura in giallorosso.

E' stato intanto definito lo staff del neo tecnico della Roma Daniele De Rossi. Guillermo Giacomazzi sarà il suo vice, con Gianni Brignardello, preparatore atletico. Ci sono poi Francesco Checcucci (match analyst) e Simone Farelli (preparatore dei portieri) e Emanuele Mancini (collaboratore tecnico).

Comincia con una vittoria il cammino in Coppa d'Asia dell'Arabia Saudita di Roberto Mancini, che batte in rimonta l'Oman 2-1: decisiva la rete al 96' di Al Bulayhi, dopo che Ghareeb (78') aveva rimediato all'iniziale vantaggio dei rivali siglato da Al Yahyaei su rigore al 14'. Nell'altra gara del girone F, successo della Thailandia sul Kyrgyzstan per 2-0.

Jannik Sinner avanza agevolmente al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, supera il 23enne olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-2 in un'ora e 45 minuti. Out invece Arnaldi battuto da De Minaur.