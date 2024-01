Supercoppa, Serie A, Napoli e tennis: le ultimissime

Attesa per la Supercoppa in Arabia. Gli arbitri della 21\a. De Laurentiis: "Vogliamo tornare a vincere". In Australia avanzano Sinner e Cobolli

ROMA - Quest'anno la Ea Sports Fc Supercup, la Supercoppa italiana, si giocherà in Arabia Saudita, in ossequio alla strategia internazionali di allargamento della base di fan della Serie A, perché nella area del Medio Oriente il 50% della popolazione ha meno di 35 anni e assistiamo a un interesse sempre crescente per il calcio. L'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh si appresta ad ospitare lo spettacolo che dal 18 al 22 gennaio 2024 vedrà Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina affrontarsi secondo un nuovo format con 4 club finalisti. Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite in Italia e nel resto del mondo la competizione sarà distribuita da circa 40 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori.

"Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo prima possibile. Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto e ora lo stiamo facendo anche scegliendo sul mercato giocatori adatti al momento ma anche al futuro". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando con i giornalisti da Riad, dove domani la squadra azzurra giocherà contro la Fiorentina nella prima semifinale della Supercoppa italiana.

Gli arbitri delle partite della 21/a giornata di Serie A, in programma tra sabato e domenica 20 e 21 febbraio. Roma-Verona (20/01, ore 18): Sacchi; Udinese-Milan (20/01, ore 20.45): Maresca; Frosinone-Cagliari (21/01, ore 12.30): Dionisi; Empoli-Monza (21/01, ore 15): Giua; Salernitana-Genoa (21/01, ore 18): Orsato; Lecce-Juventus (21/01, ore 20.45): Doveri.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli, avanti, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi eliminati: e' questo il verdetto delle partite del secondo turno degli Australian Open che hanno visto impegnati gli azzurri. Musetti, l'ultimo a scendere in campo, ha ceduto al 19enne francese Luca Van Assche al termine di una maratona di quasi quattro ore. Va avanti invece la favola di Flavio Cobolli: il tennista romano (ma fiorentino di nascita), n. 100 al mondo, ha battuto il russo Pavel Kotov, numero 65, in quattro set, 7-5, 6-3, 5-7, 6-2. E' il primo italiano nella storia degli Australian Open a raggiungere il terzo turno partendo dalle qualificazioni nell'era Open e al terzo turno trovera' l'australiano Alex De Minaur, numero 10 al mondo, che nella notte ha eliminato Matteo Arnaldi